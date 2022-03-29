شاهد: تدريبات تكتيكية لجنود اللواء 103 للدفاع الإقليمي الأوكراني

شارك جنود من اللواء 103 المنفصل للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في تدريب تكتيكي يوم الثلاثاء في موقع لم يكشف عنه بالقرب من مدينة لفيف.

تمت دعوة أعضاء الصحافة الدولية لمشاهدة التدريبات.

وتم استدعاء أكثر من 200000 رجل وامرأة يخدمون في قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية إلى الجيش.

من بينهم أوليغ، وهو مسعف يبلغ من العمر 28 عامًا كان واثقًا من قدرة أوكرانيا على هزيمة روسيا في معركة برية، رغم أنه قلق بشأن الضربات الجوية الروسية.

ويأمل أن تزيد الدول الغربية من دعمها في معركتها ضد الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي لأوكرانيا.

وقال: "ما زال قصف المنشآت العسكرية مفهوماً، لكن قصف المدنيين وقصف المستشفيات ومستشفيات الولادة.. هذا يتجاوز أي حدود للحرب".

في هذه الأثناء قال الجيش الروسي يوم الثلاثاء إنه سيقلص "بشكل أساسي" العمليات بالقرب من العاصمة الأوكرانية ومدينة شمالية، حيث عرضت المحادثات صفقة محتملة لإنهاء حرب طاحنة ووحشية.

لكنهم قالوا إن الجنود الذين تدربوا يوم الثلاثاء مصممون على القتال من أجل "تحرير" كل الأراضي الأوكرانية.

يقول رومان، صانع الأحذية الذي التحق بالجيش منذ ضم روسيا لوطنه في عام 2014، "أنا مُلزم بحماية أطفالي وأرضي وبيتي وأنا بصحة جيدة - بالإضافة إلى جزيرة القرم". الدفاع الإقليمي.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في وقت سابق الثلاثاء إنها لاحظت بالفعل انسحابات حول كييف وتشيرنيهيف.