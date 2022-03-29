وزير الصحة الألماني: اللقاحات ضد أوميكرون لن تكون متاحة في الاتحاد الأوروبي حتى الخريف

أعلن كارل لوترباخ، وزير الصحة الألماني الثلاثاء إن اللقاحات المناسبة للمتحورة أوميكرون لن تكون متاحة في الاتحاد الأوروبي "حتى الخريف"، داعيًا إلى إعطاء جرعة رابعة لمن هم فوق الستين من العمر.

قال لوترباخ، "على حد علمه" إن تطوير هذه اللقاحات "سيتأخر" في اجتماع مع نظرائه في بروكسل.

وأضاف: "لذلك لا أتوقع أن تكون اللقاحات الجديدة المناسبة (لمتحورات كوفيد-19 متاحة حتى الخريف ... على الأرجح خلال شهر أيلول/سبتمبر".

ورأى أنه "لهذا السبب من الأهمية ألا ننتظر وصول لقاحات جديدة مناسبة للحصول على الجرعة الرابعة".

توصي ألمانيا حاليًا بجرعة معززة جديدة (جرعة رابعة لأولئك الذين تلقوا لقاح كوفيد معد ليؤخذ على جرعتين) للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، وخاصة من هم في وضع صحي ضعيف وللعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ويريد الوزير الألماني توصية من الجهة المنظمة الأوروبية بتلقي "جرعة رابعة من اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما"، مؤكدا أنه بحسب معطيات إسرائيلية فإنها تقلل الوفيات بنسبة 80%.

بخصوص لقاح جديد خاص بالمتحورة أوميكرون، أشار مختبر بايونتيك الثلاثاء إلى نيته "نشر البيانات الأولى في الأسابيع المقبلة" للتجارب السريرية، وفقًا لمتحدثة باسم المختبر الألماني الذي طور أول لقاح بالحمض الريبي المرسال ضد كوفيد-19 بالتعاون مع شركة فايزر.