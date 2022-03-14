ألمانيا تؤكد تخصيص مبلغ قياسي للإنفاق على الدفاع في 2022

قرّرت ألمانيا زيادة إنفاقها على الدفاع إلى مستوى قياسي في 2022 على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفق مشروع الموازنة الذي كشف النقاب عنه الاثنين، فيما تسعى برلين لتجاوز هدف الإنفاق الذي حدده حلف شمال الأطلسي في السنوات المقبلة.

ويخصص مشروع الموازنة، الذي سيناقشه البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، أكثر من 50 مليار يورو (55 مليار دولار) للإنفاق العسكري هذا العام، وفق ما أفاد مصدر حكومي، واصفا الرقم بأنه "مرتفع بشكل قياسي".

كما تخطط الحكومة "لصندوق خاص" بقيمة 100 مليار يورو لتحديث قوات ألمانيا المسلّحة انطلاقا من العام 2022.

ويأتي ذلك فيما أفاد مصدر برلماني وكالة فرانس برس الاثنين، أن الجيش الألماني يعتزم شراء ما يصل إلى 35 مقاتلة أميركية من طراز "اف 35" من شركة "لوكهيد مارتن" و15 مقاتلة "يوروفايتر".

وقال المصدر شرط عدم الكشف عن اسمه، تأكيدا لمعلومات نشرتها وسائل إعلام ألمانية، إن برلين تنوي شراء ما يصل إلى 35 طائرة "إف 35" لتبديل طائراتها المتقادمة من طراز "تورنيدو"، الوحيدة القادرة على حمل رؤوس نووية أميركية ضمن قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).