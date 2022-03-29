مشاهير العرب يعلقون على صفعة ويل سميث خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار

تصدر اسم الممثل الأمريكي ويل سميث محركات البحث غوغل والترند العالمي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد حادث صفعه لمقدم البرامج كريس روك، الأحد، أثناء تكريمه في حفل توزيع جوائز الأوسكار بسبب مزحة حول زوجته المريضة.

وشهد مسرح دولبي في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، الذي أقيمت فيه فعاليات حفل جوائز الأوسكار في دورته الـ 94، حادثة استثنائية بعدما قال روك إنه ينتظر مشاهدة جادا بينكت سميث في جزء جديد من فيلم G.I. Jane، الذي يحكي قصة سيدة تحلق شعر رأسها بعد انضمامها الى البحرية الأمريكية، من بطولة ديمي مور.

وما بين التأييد والرفض، تفاعل عدد كبير من مشاهير العرب مع الصفعة الشهيرة، فيما اعتقد بعض رواد التواصل أن القصة كلها عبارة عن تمثيل وعرض (Show) فقط.

دافعت المطربة الإماراتية أحلام عن ردة فعل ويل سميث، وعلقت قائلة: "وأنا معك، يستحق الضرب بلا إنسانية".

وكتبت الإعلامية سكينة المشيخص أنها "صفعة على وجه التنمر".

فيما اكتفت الممثلة كندة علوش بتوجيه سؤال لمتابعيها عبر تويتر: "كيف شفتو الموقف اللي صار مبارح بين ويل سميث وكريس روك بالأوسكار؟ وطالبتهم بالتصويت واختيار واحد من الاختيارات الثلاثة السابقة.

وعلقت الفنانة عبير صبري على واقعة صفع الممثل الأمريكي ويل سميث لكريس روك لإهانته زوجته جادا بينكت سميث، قائلة "أثق أن هذا القلم سيجعل كل متنمر يفكر كثيرا قبل أن يلقي سمومه وسخافاته وقله إنسانيته في وجه الآخرين".

حصل النجم العالمي ويل سميث على جائزة أفضل ممثل لأول مرة عن دوره في فيلم King Richard، و علق بعد تسلمه الجائزة: "إن الحب سيجعلك تفعل أشياء مجنونة"، وأن ريتشارد ويليامز الذي جسد دوره بفيلم King Richard، كان مدافعا شرسا عن عائلته.

ووجه سميث الاعتذار للأكاديمية عن ضربه لكريس روك على المسرح وللمرشحين للجائزة وبكى على المسرح ليلقى عاصفة من التصفيق.

كما اعتذر سميث عبر حسابه على إنستغرام لكريس قائلا "أود أن أعتذر منك علنا. ما فعلته تخطى الحدود وكنت مخطئا. أشعر بالخجل، وما قمت به لا يدل على الرجل الذي أريد أن أكونه".

يذكر أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز الأوسكار نددت، الإثنين، بحادثة الصفع وقالت إنها فتحت تحقيقا رسميا في الواقعة، موضحة في بيان "فتحنا تحقيقا رسميا في الواقعة وسنبحث مزيدا من الإجراءات والعواقب وفقا للوائح الداخلية ومعايير السلوك وقانون كاليفورنيا".