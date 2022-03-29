بلجيكا وهولندا تقرران طرد 38 دبلوماسياً روسياً يشتبه في قيامهم بأنشطة تجسس

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس الثلاثاء أن بلجيكا قررت طرد 21 شخصًا يعملون في السفارة والقنصلية الروسيتين يشتبه في تورطهم "في عمليات تجسس ونفوذ تهدد الأمن القومي".

ونقلت الوزيرة عبر حسابها على تويتر إعلانًا صدر للتو أمام لجنة في البرلمان البلجيكي، حددت فيه أن على الأشخاص المعنيين مغادرة الأراضي البلجيكية خلال مهلة 15 يومًا.

وكانت وزارة الخارجية الهولندية قد أعلنت اليوم الثلاثاء إنها ستطرد 17 ضابطا استخباراتيا روسيا كانوا متورطين "بشكل سري" في أنشطة تجسس.

وقالت الوزارة في بيان إن لاهاي اتخذت هذا القرار على أساس معلومات من أجهزة الاستخبارات الهولندية تفيد بأن الأشخاص المعنيين "المعتمدين كدبلوماسيين في البعثات الروسية في هولندا ينشطون بشكل سري كضباط استخبارات".