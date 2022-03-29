ويل سميث يعتذر لكريس روك على الصفعة وأكاديمية جوائز الأوسكار تندد بالحادثة

نددت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز الأوسكار الإثنين بصفع الممثل ويل سميث لمقدم الحفل كريس روك ليل الأحد، وقالت إنها بدأت مراجعة رسمية للواقعة.

وخطى سميث خطوات مسرعة على خشبة المسرح وصفع روك بعدما أطلق الممثل الفكاهي مزحة على مظهر زوجة سميث. وبعد أقل من ساعة، فاز سميث بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينغ ريتشارد) أو "الملك ريتشارد".

وقالت الأكاديمية في بيان إنها "تستنكر أفعال السيد سميث في حفل الليلة الماضية"، مضيفة "بدأنا مراجعة رسمية للواقعة وسنبحث مزيداً من الإجراءات والعواقب وفقاً للوائح الداخلية ومعايير السلوك وقانون كاليفورنيا".

وجاء بيان الأكاديمية قبيل اعتذار سميث لكريس روك على الصفعة.

Violence in all of its forms is poisonous and destructive. My behavior at last night’s Academy Awards was unacceptable... Posted by Will Smith on Monday, March 28, 2022

ووصف سميث التصرف الذي أقدم عليه بأنه "غير مقبول ولا يغتفر"، كما أشار في صفحته على موقع فيسبوك أن "المزاح حول الوضع الصحي" لزوجته جادا بينكيت سميث "كان ثقيلاً جداً" عليه، فجاء رد فعله عاطفياً.

وكتب سميث: "كريس، أودّ أن أعتذر منك علناً. ما فعلته تخطّى الحدود وكنت مخطئاً. أشعر بالخجل، وما قمت به لا يدلّ على الرجل الذي أريد أن أكونه".

كما قدم سميث أيضاً اعتذاره للأكاديمية وإلى "كل من يشاهده حول العالم".

ماذا حدث بالضبط؟

في دعابته شبّه روك شعر زوجة سميث القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم G.I. Jane. ولوحظ أنّ ما قاله روك أثار انزعاج جادا بينكيت سميث التي سبق لها وأن تحدثت علناً عن تساقط الشعر الذي تعاني منه بسبب إصابتها بداء الثعلبة.

وضحك سميث في البداية للدعابة إلا أنه ما لبث أن صعد إلى خشبة المسرح وصفع روك على وجهه بقوة، وقد سُمع صوت الصفعة في الميكروفونات وسط ذهول الجمهور الموجود في القاعة والمشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم.

وقال روك الذي بدت عليه الصدمة "واو. واو. لقد صفعني ويل سميث للتوّ". وأضاف مبرّراً دعابته "لقد كانت مزحة عن G.I. Jane". لكنّ سميث الذي كان قد عاد للجلوس بجانب زوجته، ردّ عليه صائحاً "دع اسم زوجتي بعيداً من فمك اللعين".