اتحاد الشغل التونسي يلوح بإضراب عام في القطاع العام رفضا لحزمة إصلاحات

لوح الاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي يوم الأربعاء بتنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العامة رفضا لحزمة مقترحات قال إنها تتضمن محاولة لبيع بعض الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض الدعم.

ويواجه البلد الواقع في شمال أفريقيا أزمة وشيكة في ماليته العامة دفعته للسعي للحصول على حزمة إنقاذ دولية من صندوق النقد الدولي وهي خطة يرفضها بشكل قاطع اتحاد الشغل.

وقال نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد في اجتماع نقابي "مجمع القطاع العام ومجمع الوظيفة العامة أقرا مبدأ الإضراب العام.. وستجتمع الهيئة الإدارية قريبا للنظر في ذلك".