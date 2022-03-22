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إسرائيل
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الشرطة الإسرائيلية تقول إن فلسطينيا قتل 3 أشخاص في هجوم بالطعن جنوب إسرائيل

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
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عناصر من الشرطة الإسرائيلية في مدينة أم الفحم
عناصر من الشرطة الإسرائيلية في مدينة أم الفحم   -   حقوق النشر  AP Photo

قالت الشرطة وخدمات الطوارئ الإسرائيلية إن فلسطينيا قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل يوم الثلاثاء، وقُتل المهاجم بالرصاص، فيما أعلنت وسائل إعلام عبرية نقلا عن المستشفى مقتل أربعة أشخاص حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي للقناة 13 التلفزيونية "بدا أنه إرهابي واحد قام بعملية طعن... بادر مدني وأطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا".

وقالت خدمة نجمة داوود الحمراء للإسعاف إن المهاجم قتل ثلاثة أشخاص، هم رجل وامرأتان، في حين أُصيب ثلاثة آخرون على الأقل، أحدهم في حالة خطرة. وأوضحت وسائل إعلام عبرية نقلا عن المستشفى مقتل أربعة أشخاص حتى الآن.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم. وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن المهاجم من فلسطيني الداخل، لكن الشرطة لم تكشف هويته بعد.