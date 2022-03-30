الشرطة الإسرائيلية: اثنان من قتلى الهجوم قرب تل أبيب يحملان الجنسية الأوكرانية

أكدت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء، أن اثنين من القتلى الخمسة الذين قضوا في الهجمات المسلحة التي وقعت مساء الثلاثاء في ضاحية بني براك قرب تل أبيب، يحملان الجنسية الأوكرانية.

وبحسب بيان الشرطة، فإن القتيلين "أجنبيان من أوكرانيا أحدهما يبلغ من العمر 23 عاما، والثاني 32 عاما".

ومع هجوم مساء الثلاثاء، يرتفع عدد القتلى خلال أسبوع إلى 11، وقد تبنى تنظيم الدولة الإسلامية إثنين من تلك الهجمات.

وقال رئيس جهاز الإسعاف الإسرائيلي إيلي بن "للأسف أحصينا خمسة قتلى".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

وقعت الهجمات في مدينة بني براك القريبة من تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة، وأسفرت كذلك عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

وفي المساء، أفاد سكان من بني براك وهي بلدة يسكنها يهود متزمتون ومن رمات غان المجاورة، أن رجلًا يقود سيارة فتح النار على المارة.

وقالت الشرطة إنها "تلقت بلاغًا بشأن إطلاق نار في شارع بياليك في ضاحية رمات غان" وأنها نشرت قواتها في المكان.

عقب الهجوم، انتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في ضاحية بني براك.