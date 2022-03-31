غزو أوكرانيا ..بعد إعلان وقف إطلاق النار كييف ترسل 45 حافلة لإجلاء مدنيين من ماريوبول المحاصرة

من المحتمل أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا خلال أسبوعين لإجراء محادثات، حسبما أعلنت تركيا الخميس بعد استضافتها الطرفين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو في مقابلة تلفزيونية "قد يحصل اجتماع على مستوى أعلى، على الأقلّ على مستوى وزراء الخارجية، خلال أسبوع أو أسبوعين"، مشيرًا إلى أن "من المستحيل تقديم موعد".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنّه لا يصدّق التعهّدات التي أطلقتها روسيا بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده، مشيراً إلى أنّ قواته تتحضّر لخوض معارك جديدة في شرق البلاد.

وجاء إعلان الرئيس الأوكراني بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قواتها ستلتزم اعتبارًا من صباح الخميس وقفًا لإطلاق النار في ماريوبول إفساحًا في المجال أمام إجلاء المدنيين من المدينة الأوكرانية المحاصرة، ما اعتبرته نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية "تلاعبًا".

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة "نحن لا نصدّق أحدًا، ولا حتّى عبارة جميلة واحدة"، مشيرًا إلى أنّ القوات الروسية تعيد انتشارها لمهاجمة إقليم دونباس الواقع في شرق البلاد.

وأضاف "لن نتنازل عن أيّ شيء. سنقاتل من أجل كلّ شبر من أرضنا".

وتستعد كييف لإرسال 45 حافلة الخميس لإجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول، حسبما قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك في تسجيل مصوّر نشر على تلغرام.

وصباح الخميس توقّع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بأن ينكمش الاقتصاد الروسي بـ10% العام الجاري ويتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة تصل إلى 20% في ظل "أكبر صدمة في الإمدادات" منذ 50 عاما تتسبب بها الحرب.

وقبل الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، توقّع المصرف الذي يتّخذ من لندن مقرًا بأن ينمو إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بـ3,5 في المئة هذا العام وبأن يحقق الاقتصاد الروسي تحسنا بنسبة ثلاثة في المئة.

وذكر المصرف أنه أول مؤسسة مالية دولية تحدّث توقعات النمو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا الشهر الماضي. وأفاد بأن التوقّعات الأخيرة قائمة على فرضية "أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غضون بضعة أشهر، ليعقبه بعد وقت قصير انطلاق جهود كبيرة لإعادة الإعمار في أوكرانيا".

في ظل سيناريو كهذا، يفترض بأن ينتعش إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة 23 في المئة العام المقبل، بينما يتوقع ألّا تحقق روسيا الخاضعة لعقوبات أي نمو.

زيلينسكي للبرلمان الأسترالي: لا بد من فرض عقوبات جديدة على روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة وجهها للبرلمان الأسترالي يوم الخميس إن من الضروري فرض عقوبات جديدة وأشد وطأة على روسيا لزيادة الضغط على موسكو بعد غزو بلاده.

قدمت أستراليا لأوكرانيا عتادا دفاعيا وإمدادات إنسانية كما حظرت عددا من الصادرات إلى روسيا.

وفرضت أستراليا في المجمل 476 أمر عقوبات على 443 شخصا بينهم رجال أعمال من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين و33 كيانا بينها معظم قطاع البنوك الروسية، وكل الكيانات المسؤولة عن الدين السيادي للدولة.

المخابرات العسكرية البريطانية: استمرار القصف الروسي في تشيرنيهيف

قالت المخابرات العسكرية البريطانية يوم الخميس إن القصف والضربات الصاروخية الروسية مستمرة في تشيرنيهيف في أوكرانيا على الرغم من التصريحات الروسية التي أشارت إلى تقليص مقصود للنشاط العسكري حول المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن القوات الروسية لا تزال متمسكة بمواقعها في شرق وغرب كييف رغم انسحاب عدد محدود من الوحدات. وأضافت أن "من المحتمل أن ينشب قتال عنيف في ضواحي المدينة خلال الأيام المقبلة".

كما قالت الوزارة إن القتال العنيف مستمر في ماريوبول، وهي هدف رئيسي للقوات الروسية، لكن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على وسط المدينة.

مدير الاستخبارات البريطانية: مستشارو بوتين "يخشون إخباره بالحقيقة"

اعتبر مدير الاستخبارات البريطانية جيريمي فليمينغ الخميس أنّ مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخشون إخباره بالحقيقة" بشأن إستراتيجيته الحربية "الفاشلة" في أوكرانيا.

ويكرّر المسؤول البريطاني بذلك ما أدلى به في اليوم السابق مسؤول كبير في البيت الأبيض لجهة أنّ بوتين يتلقي معلومات مضلّلة حول مسار الحرب في أوكرانيا لأنّ مستشاريه يخشون إطلاعه على الخسائر العسكرية والاقتصادية التي تكبّدتها روسيا بسبب غزوها جارتها.

وبحسب فليمينغ فإنّ مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية زادت حضورها في أوكرانيا "إلى الدرجة القصوى" بعد أن كانت نشطة في هذا البلد منذ ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014.

وأضاف أنّ بوتين بالغ في تقدير قدرة جيشه على تحقيق نصر سريع.

أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق قذائف فوسفورية

اتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية بإطلاق قذائف فوسفورية على بلدة مارينكا الصغيرة في شرق البلاد الأربعاء.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دونيتسك بافيل كيريلينكو "استخدم الروس قذائف الفوسفور مرة أخرى اليوم في مارينكا" التي كانت تعدّ عشرة آلاف نسمة قبل بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

ونفت روسيا في 25 آذار/مارس أيّ انتهاك للقانون الدولي بعد أن اتهمتها أوكرانيا مراراً باستخدام هذه الذخيرة في أثناء الغزو.

وتابع كيريلينكو أنّ "بلدات غورغيفكا ونوفوكالينوفو وأوتشيريتينو تعرّضت للقصف"، من دون أن يقدم تفاصيل عن الذخائر المستخدمة. وأكّد أنّه "لم يسقط ضحايا مدنيّون، لكنّ العديد من المنازل تضرّرت".

مفاوض أوكراني: محادثات السلام تستأنف عبر الإنترنت مطلع أبريل

قال مسؤول أوكراني كبير يوم الأربعاء إن روسيا وأوكرانيا ستستأنفان محادثات السلام بينهما عبر الإنترنت في الأول من أبريل نيسان بعد انتهاء أحدث جولة من المفاوضات في تركيا.

وقال المفاوض الأوكراني ديفيد أراكخميا في منشور على الإنترنت إن أوكرانيا أكدت ضرورة عقد لقاء بين رئيسي البلدين، لكن روسيا ردت قائلة إن هناك حاجة لمزيد من العمل على مسودة معاهدة.

اتصال بين قادة الإمارات وأوكرانيا

تلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحثا خلاله تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا ومستجدات مسار المفاوضات الجارية بشأنها. وأكد بن زايد "أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم ودعم الحلول والتسويات السلمية لاحتواء الأزمة وتداعياتها على مختلف المستويات وعودة السلام والاستقرار إلى أوكرانيا".

كما شدد على "أولوية ضمان سلامة المدنيين وأمنهم، وأهمية تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين الدول والمنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات والاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمتضررين من الأزمة".

إعفاء مدير المخابرات العسكرية الفرنسية من منصبه

أعفي مدير المخابرات العسكرية الفرنسية الجنرال إريك فيدو من منصبه على خلفية ما اعتُبر تقصيراً في ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر عسكرية وأخرى مطّلعة على الملف.

وأكد مصدر عسكري أن مدير المخابرات العسكرية (دي آر إم) سيغادر منصبه فوراً، مؤكدا بذلك معلومة أوردها موقع "لوبينيون". ونقل الموقع عن مصدر في وزارة الجيوش قوله إنّ الدافع لهذه الإقالة هو "عدم كفاية الإحاطات" و"ضعف التمكّن من الملفات".

سلوفاكيا تطرد 35 دبلوماسياً روسياً

أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية الأربعاء أنها قرّرت طرد 35 دبلوماسياً روسياً استناداً إلى معلومات بشأنهم قدّمتها أجهزة الاستخبارات.

ويندرج هذا الإجراء في إطار سلسلة طويلة من عمليات طرد دبلوماسيين روس من دول عدّة أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة أيضاً على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

البنتاغون: الروس بدأوا بالانسحاب من محطة تشيرنوبيل

أكّد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء أنّ القوات الروسية بدأت بالانسحاب من موقع تشيرنوبيل للطاقة النووية بعد أن سيطرت على المحطة في 24 شباط/فبراير.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إنّ "تشيرنوبيل منطقة بدأوا فيها تغيير تمركزهم، لقد غادروا وابتعدوا عن منشأة تشيرنوبيل باتجاه بيلاروس". وأضاف "نعتقد أنّهم يغادرون، لا يمكنني القول إنّهم غادروا جميعاً".

وتوقفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 9 آذار/مارس عن تلقي بيانات مباشرة من تشيرنوبيل. وقد أعربت عن قلقها الأحد بشأن تعطل مداورة الموظفين في المنشأة منذ 20 آذار/مارس.