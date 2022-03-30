الغزو الروسي لأوكرانيا.. اتّهامات لموسكو في الأمم المتحدة بالتسبب بـ"أزمة غذاء عالمية"

تترقب أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون الأربعاء بشك "خفض الأنشطة العسكرية" في محيط كييف ومدينة كبيرة أخرى الذي أعلنته موسكو في ختام مفاوضات السلام التي رأى فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤشرات "إيجابية".

وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو بثّ في وقت متأخر من مساء الثلاثاء على تطبيق تلغرام "يمكننا القول، إنّ الإشارات التي نسمعها في المفاوضات إيجابية، لكنّها لا تنسينا الانفجارات أو القذائف الروسية".

وبعد حوالى خمسة أسابيع من الحرب وسقوط آلاف الضحايا ونزوح ملايين الأشخاص، تلقت قيادة الأركان الأوكرانية أيضا الاعلان الروسي بحذر.

وقالت في بيان مساء الثلاثاء "ما يسمى "انسحاب قوات" هو على الأرجح تناوب بين وحدات فردية يهدف إلى خداع القيادة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

سمعت صفارات الإنذار عدة مرات ليل الثلاثاء الاربعاء في كييف لكن أيضا في محيط المدينة، ما يدل على القلق الذي لا يزال سائدا في العاصمة الأوكرانية بعد إعلان القوات الروسية.

في ختام محادثات في اسطنبول، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فورمين الثلاثاء ان موسكو "ستقلص بشكل جذري أنشطتها العسكرية في اتجاه كييف وتشرنيهيف" في شمال البلاد عقب تحقيق تقدم في محادثات السلام.

لكن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي اعتبر ان هذا الأمر هو "إعادة تموضع" وليس "انسحابا فعليا".

رئيس مجلس النواب الروسي يقترح بيع النفط والحبوب والأسمدة والمعادن بالروبل

اقترح فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) يوم الأربعاء أن تبيع روسيا النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب بالعملة المحلية الروبل في الأسواق العالمية حيث أن ذلك سيكون مربحا لروسيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر بتحصيل ثمن الغاز الطبيعي المصدّر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة بالروبل.

زيلينسكي يعتزم إلقاء كلمة أمام برلمان أستراليا الخميس

أظهرت سجلات البرلمان الأسترالي، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي كلمة أمام البرلمان عبر الاتصال بالفيديو مساء الخميس.

وأشارت السجلات إلى أن وزير العمل ستيوارت روبرت أبلغ البرلمان بأن زيلينسكي سيلقي الكلمة عبر الاتصال بالفيديو في الخامسة والنصف من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت جرينتش).

ولم ترد الحكومة الأسترالية حتى الآن على طلب للتعليق.

بريطانيا: وحدات روسية اضطرت للعودة إلى بيلاروس وروسيا

قالت المخابرات العسكرية البريطانية يوم الأربعاء، إن وحدات روسية تكبدت خسائر فادحة في أوكرانيا اضطرت للعودة إلى روسيا وبيلاروس المجاورة في مسعى لإعادة تنظيم نفسها وإعادة التزود بإمدادات.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية "تضع مثل هذه الخطوة مزيدا من الضغط على اللوجستيات الروسية المرهقة بالفعل وتوضح الصعوبات التي تواجهها روسيا في إعادة تنظيم وحداتها في المناطق الأمامية داخل أوكرانيا".

وأضافت الوزارة أنها ترجح أن تواصل روسيا تعويض الفاقد في قدرتها على المناورة بريا من خلال ضربات مدفعية وصاروخية موسعة.

حاكم: قصف مناطق سكنية في ليسيتشانسك بشرق أوكرانيا

قال حاكم منطقة لوجانسك بشرق أوكرانيا سيرجي جايداي على تيليجرام إن مدفعية ثقيلة قصفت مناطق سكنية في مدينة ليسيتشانسك صباح يوم الأربعاء.

وقال "تضرر عدد من المباني الشاهقة. يجري التحقق من المعلومات بشأن الضحايا... انهار كثير من المباني. يحاول رجال الإنقاذ إنقاذ أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة".

أمريكا ترسل مسؤول أمن قومي كبيرا إلى الهند لإجراء مناقشات بشأن أوكرانيا

قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء، إن داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي للشؤون الاقتصادية للرئيس جو بايدن سيسافر إلى نيودلهي ويلتقي بمسؤولين حكوميين لإجراء مناقشات بشأن حرب روسيا ضد أوكرانيا ووضع إطار عمل اقتصادي فيما يخص منطقة المحيطين الهندي والهادي.

ويعتزم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أيضا زيارة الهند، وهي من أكبر مشتري السلع الأساسية من روسيا.

تدعو نيودلهي إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا لكنها ترفض إدانة تصرفات موسكو صراحة.

اتّهامات لروسيا في الأمم المتحدة بالتسبب بـ"أزمة غذاء عالمية"

اتُّهمت روسيا في مجلس الأمن الثلاثاء بالتسبب بـ"أزمة غذاء عالمية" وتعريض الناس لخطر "المجاعة" عبر إطلاق حرب أوكرانيا، التي تعد "سلة الخبز" لأوروبا.

وأفادت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان خلال اجتماع لمجلس الأمن مكرّس للأزمة الإنسانية في أوكرانيا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بدأ هذه الحرب. فلاديمير بوتين أحدث هذه الأزمة الغذائية العالمية. وهو القادر على وقفها".

وشددت على أن "مسؤولية إطلاق الحرب على أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الغذائي العالمي تقع على عاتق روسيا والرئيس بوتين وحده".

تاس: جميع طائرات خطوط روسيه الجوية تحولت إلى تسجيل روسي

قالت وكالة أنباء تاس يوم الثلاثاء، إنه تم تحويل جميع طائرات الركاب البالغ عددها 125 التي تشغلها شركة الخطوط الجوية روسيه، وهي وحدة تابعة لشركة الطيران الحكومية الروسية إيروفلوت، إلى تسجيل محلي.

كانت موسكو قد اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري السماح لشركات الطيران بتسجيل حقوق الطائرات الأجنبية المستأجرة ومنح الطائرات شهادات صلاحية جوية روسية كطريقة للالتفاف على العقوبات الغربية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لروسيه، فإن ما يقل قليلا عن 50 بالمئة من طائراتها من صنع إيرباص وبوينج، والباقي من إنتاج شركة صناعة الطائرات المحلية سوخوي.

البنتاغون: أمريكا "على اتصال" مع القوات الأوكرانية في بولندا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن القوات الأمريكية في بولندا "على اتصال" بالقوات الأوكرانية أثناء تسليمها أسلحة لها، لكنها لا تدربها "بالمعنى التقليدي".

ولم يقدم جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون تفاصيل بشأن ما ينطوي عليه هذا التواصل بالضبط.

وأضاف كيربي أن طائرات إضافية، ومنها عشر إف-18 وأكثر من 200 فرد، ستتجه إلى شرق أوروبا، بما في ذلك ليتوانيا.

الولايات المتحدة تحذّر رعاياها في روسيا من خطر تعرّضهم "للاعتقال"

حذّرت الولايات المتحدة رعاياها في روسيا الثلاثاء من خطر تعرّضهم "للاعتقال" على أيدي السلطات الروسية، مجدّدة مناشدتها المواطنين الأميركيين عدم السفر إلى هذا البلد وأولئك الموجودين فيه مغادرته في الحال.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ هناك "إمكانية لتعرّض مواطنين أميركيين للمضايقة" من قبل قوات الأمن الروسية، "بما في ذلك الاعتقال"، وذلك بسبب موقف واشنطن من الغزو الروسي لأوكرانيا.

البنتاغون: روسيا "تعيد تموضع" قواتها قرب كييف ولم تنسحب

أعلن البنتاغون الثلاثاء، أنّ روسيا أعادت تموضع "عدد قليل" من قواتها قرب كييف، لكنها لم تنسحب وربما تتحضر للقيام ب"هجوم كبير" في مكان آخر من أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي "نشهد عدداً صغيراً (من الجنود الروس) يبدو أنهم يبتعدون الآن عن كييف، في اليوم نفسه الذي قال فيه الروس إنهم ينسحبون" من هناك.

وكان كيربي يتحدث بعد ساعات فقط من إعلان نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فورمين أن روسيا ستقلص عملياتها العسكرية باتجاه كييف ومدينة تشرنيغيف الشمالية، عقب تحقيق تقدم في محادثات السلام في اسطنبول.