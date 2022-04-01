الجزائر تعلن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الجمهورية

أعلن تلفزيون النهار الجزائري الجمعة بأن الجزائر أصدرت مرسوما يقضي بإنشاء مجلس أعلى للطاقة برئاسة رئيس الجمهورية. وسيكون المجلس منوطا بتحديد سياسات الطاقة في البلاد وضمان أمنها في هذا المجال بالإضافة إلى الحفاظ على المخزون الاحتياطي من المحروقات وتطويرها.

والخميس قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الانتاج النفطي للجزائر سيرتفع في مايو- أيار المقبل بواقع 11 ألف برميل يوميا، حسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

وبهذا سيزداد الانتاج النفطي الجزائري من مليون و2000 برميل يوميا في أبريل- نيسان إلى 1 مليون و 13 ألف برميل في مايو- أيار، وفقا لقرارات الاجتماع الوزاري الـ27 لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها من خارج المنظمة أو ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، المنعقد الخميس.

قرر المشاركون في هذا الاجتماع رفع الإنتاج الاجمالي للمجموعة التي تضم 23 دولة، بمقدار 432 ألف برميل في اليوم في شهر مايو- أيار المقبل.