شاهد: موسكو تتهم أوكرانيا بقصف منشأة وقود داخل العمق الروسي لأول مرة منذ بدء الحرب

في ضربة هي الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير - شباط الماضي، اتهم اليوم الجمعة مسؤولون روس أوكرانيا بقصف منشأة لتخزين الوقود داخل روسيا في مدينة بيلغورود بغرب البلاد.

وتمركزت جميع المعارك بين الجيشين الروسي والأوكراني داخل أوكرانيا حتى اتهام اليوم.

وقال حاكم إقليمي روسي إن طائرتي هليكوبتر حربيتين أوكرانيتين قصفتا المنشأة وأظهرت مقاطع مصورة للهجوم نُشرت على الإنترنت ما بدا أنها عدة صواريخ أطلقت من على ارتفاع منخفض أعقبها هجوم.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه المقاطع.

وذكر حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق تليغرام أن الطائرتين قصفتا المنشأة بعد عبور الحدود على ارتفاع منخفض.

وأضاف أن القصف أدى إلى نشوب حريق تسبب في إصابة اثنين من العمال، في حين تم إجلاء سكان بعض المناطق في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

لكن شركة روسنفت الروسية المالكة لمستودع الوقود قالت في بيان منفصل إن الحريق لم يسفر عن إصابات، دون ذكر أي معلومات عن سببه.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة الدفاع الأوكرانية.

ويأتي هذا بعد انفجارات في مستودع أسلحة هزت المنطقة يوم الأربعاء، وقال غلادكوف إن السلطات تنتظر إعلان وزارة الدفاع الروسية عن سببها.