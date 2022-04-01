غزو أوكرانيا: الولايات المتحدة تحذر من نزاع "طويل الأمد"محادثة
بينما يستمر الغزو الروسي لأوكرانيا في غياب مؤشرات تنبيء بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، حذر البنتاغون الأميركي من أن موسكو تسعى لخلق نزاع عسكري "طويل الأمد".
بايدن: بوتين وضع بعض مستشاريه "رهن الإقامة الجبرية"
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنّ لديه "مؤشرات" على أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين "أقال بعضاً من مستشاريه أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية"، معترفاً في الوقت نفسه بأنّ لا "أدلة دامغة" لديه على ذلك.
وقال بايدن أيضاً إن بوتين "بدا وكأنه عزل نفسه"، لكنّه شدّد على أنّ هناك "الكثير من التكهنات" حول هذه المعلومات المتعلّقة بالرئيس الروسي، ناصحاً بعدم "إيلائها كثيراً من الأهمية".
من جهته أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إلى "تقارير" عامة - وليس إلى تقارير استخبارية - تفيد بأنّ "الكثير من المسؤولين الروس قد تمّ عزلهم أو تهميشهم (...) أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية".
وتابع "لدينا سبب للاعتقاد بأنّ الرئيس بوتين يشعر بالتضليل. بالنظر إلى الأسابيع الخمسة أو الستة الماضية، من الواضح أنّه قام بحسابات خاطئة عدّة".
نزاع "طويل" الأمد؟
حذّرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس من أن تركيز الجهود الحربية الروسية على دونباس في شرق أوكرانيا حيث ستواجه القوات الروسية وحدات أوكرانية متمرّسة، يُنذر بنزاع "طويل" الأمد.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين إنّه إذا ما أعطى الروس "الأولوية لمنطقة دونباس (...) وهي منطقة لم يقاتلوا فيها منذ ثماني سنوات، وهي منطقة يوجد فيها كثير من الجنود الأوكرانيين الناشطين للغاية، فقد يستمر القتال لفترة" طويلة.
وأضاف "قد لا تكون مسألة أيام أو أسابيع، قد تكون أطول من ذلك بكثير، لكن لا يزال من الصعب معرفة ذلك".
وفي وقت سابق قال مسؤول كبير في البنتاغون لصحافيين، طالبا عدم كشف هويته، إن القوات الروسية باشرت الانسحاب من تشيرنوبيل (شمال) و"تخلّت" عن مطار غوستوميل العسكري شمال غرب كييف، لكن "ما زلنا نعتقد أن ما يجري إعادة تموضع".
القوات الروسية تغادر محطة تشيرنوبيل
غادرت القوات الروسية محطة تشيرنوبيل التي كانت تحتلّها منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، واقتادت معها رهائن، وفق ما أعلن مسؤولون أوكرانيون مساء الخميس.
ونقلت وكالة "إينيرجو أتوم" الحكومية الأوكرانية عن موظفين قولهم إن "المحتلين الروس اقتادوا معهم، خلال مغادرتهم محطة تشيرنوبيل النووية، أفراداً من الحرس الوطني كانوا يحتجزونهم رهائن منذ 24 شباط/فبراير".
ولم يُعرف عدد الجنود الأوكرانيين الذين احتجزتهم القوات الروسية.