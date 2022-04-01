غزو أوكرانيا: الولايات المتحدة تحذر من نزاع "طويل الأمد"

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بايدن: بوتين وضع بعض مستشاريه "رهن الإقامة الجبرية"



أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنّ لديه "مؤشرات" على أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين "أقال بعضاً من مستشاريه أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية"، معترفاً في الوقت نفسه بأنّ لا "أدلة دامغة" لديه على ذلك.

وقال بايدن أيضاً إن بوتين "بدا وكأنه عزل نفسه"، لكنّه شدّد على أنّ هناك "الكثير من التكهنات" حول هذه المعلومات المتعلّقة بالرئيس الروسي، ناصحاً بعدم "إيلائها كثيراً من الأهمية".

من جهته أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إلى "تقارير" عامة - وليس إلى تقارير استخبارية - تفيد بأنّ "الكثير من المسؤولين الروس قد تمّ عزلهم أو تهميشهم (...) أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية".

وتابع "لدينا سبب للاعتقاد بأنّ الرئيس بوتين يشعر بالتضليل. بالنظر إلى الأسابيع الخمسة أو الستة الماضية، من الواضح أنّه قام بحسابات خاطئة عدّة".