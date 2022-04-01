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الهند

شاهد: حديقة إنديرا غاندي تفتح أبوابها للزوار مع بداية الربيع في الهند

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بقلم:  يورونيوز
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حديقة إنديرا غاندي
حديقة إنديرا غاندي   -   حقوق النشر  AP Photo

فتحت حديقة توليب إنديرا غاندي التذكارية في مدينة سريناغار في الهند أبوابها للزوار بعد أشهر من العمل الشاق لمئات العاملين استعداداً لموسم الربيع.

واتخذت الحديقة اسمها لتخليد المرأة الوحيدة التي تولت منصب رئاسة وزراء البلاد عبر تاريخ الهند وهي أيضاً ابنه أول رئيس وزراء للهند عقب الاستقلال من بريطانيا جواهر لال نهرو.

وتشتهر الحديقة باحتوائها على مليون ونصف زهرة من أكثر من 60 نوعا على مساحة 30 هكتارا وهو ما يجعلها واحدة من اكبر حدائق التوليب في آسيا.

وقال إنام رهمان، وهو المسؤول عن الحديقة، إنها تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار هذا العام بسبب انحسار المخاوف من انتشار فيروس كورونا مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف:"نشهد إقبالا كثيفا وخاصة من السياح القادمين من دول أخرى. إنهم يُسحرون بأجواء هذه الحديقة تحت سفوح جبل زبروان. نأمل أن يكون هذا العام فألا عظيما و بداية موفقة لموسمنا السياحي".