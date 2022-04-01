مونديال 2022: العالم يترقب سحب القرعة في الدوحة

يترقّب العالم أجمع من طوكيو إلى الرباط ومن بوينوس أيرس إلى الرياض عملية سحب قرعة مونديال قطر 2022 في كرة القدم مساء الجمعة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، لترسم خريطة طريق المنتخبات المشاركة خلال البطولة المقرّرة للمرة الأولى في الشرق الأوسط من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الاول/ديسمبر المقبلين.

وكشفت قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن "لعّيب" كتعويذة رسمية لكأس العالم 2022 الذي تستضيفه الدولة الخليجية الغنية بالغاز. وفي فيديو تعريفي عن التعويذة، يبدو أن المنظّمين أرادوا أن لا يكون "لعّيب" محصوراً بمعنى واحد وأن يراه كل شخص كما ترسمه له مخيّلته.

قبل نحو ثمانية أشهر على الحدث الكروي الأول في فصل الشتاء بسبب الحرارة الملتهبة صيفاً في الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز، ستكون أنظار عشاق اللعبة متجهة نحو توزيع المنتخبات الـ32 المشاركة على المجموعات الثماني في الدور الأول ومعرفة أين سيقع الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو الباحثين عن لقب عالمي أوّل في مسيرتهما المظفرة.

وكشف ياسر الجمال مدير عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لوكالة فرانس برس بأن حفل القرعة "سيشهد العديد من المفاجآت، وسينقل عملية سحب القرعة إلى مستوى آخر عن الحفلات السابقة". وأضاف "قطعنا شوطاً كبيراً في السنوات الـ12 التي مضت ونحن اليوم في الميل الأخير".

وأكد الجمال أن الجميع يتطلع بشغف إلى القرعة كونها تمثل المحطة الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم، واصفاً إياها بالحدث الأهم قبل انطلاق المونديال.

تحظى عملية سحب القرعة باهتمام كبير، وأشار الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم ناصر الخاطر إلى أن عملية اجراء القرعة ستحظى بنسبة مشاهدة تزيد على 200 مليون شخص حول العالم حيث ستنقل احداثها أكثر من 350 قناة حول العالم.

الحفل

سيدوم الحفل الذي ينطلق في الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش والسابعة مساء بتوقيت الدوحة نحو ساعة (40 دقيقة للسحب) ويتضمن عروضاً حيّة مستوحاة من مزيج يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وسيقدّمه الممثل إدريس إلبا والمذيعة الرياضية ريشمين شودري.

قال الفنان إلبا "رغم أني اعتليت عدة مسارح من قبل، فإن هذا الحفل خاص جدًا بالنسبة لي، ويسعدني تقديمه مع ريشمين. سيكون عرضًا كلاسيكيًا وجريئًا إلى حد ما".

وقالت المذيعة شودري " أنا متحمسة جدًا، ولقد أسعدتني معرفة المنتخبات المتأهلة، ورؤية الترقب في كل مكان هنا في الدوحة. إنه لشرف كبير لي أن ألعب هذا الدور البارز في الحفل، وكامرأة مسلمة، سيكون شرفًا خاصًا أن أعتلي خشبة المسرح في هذا الحدث التاريخي قبل أول بطولة كأس عالم في الوطن العربي".

سيعرض تصميم المسرح تأرجح وخفة قارب الداو ومختلف الأشكال والزخارف التي يمكن رؤيتها في الهندسة المعمارية لملاعب قطر إضافة للوحات الكثبان الصحراوية الطبيعية.

سيحوي العرض الترفيهي عرضًا سمعيًا بصريًا حيًا لموسيقى الفجيري التقليدية، من تأليف فيصل التميمي وغريغ جونسون وبطولة علي الحداد، وسيضم صورًا لأشهر المباني في العالم، من متحف اللوفر في باريس، لمتحف سمية في مكسيكو سيتي، كما سيستمع الجمهور إلى أول إصدار من إصدارات الموسيقى التصويرية الرسمية لقطر 2022.

إثارة وقلق

وأضاف الخاطر في تصريحات خلال مراسم رفع أعلام الدول المشاركة "بدأنا نلمس واقع كأس العالم. ثمة الكثير من الاثارة وبعض القلق لكن هذا أمر طبيعي".

ويتوقع أن يزور قطر نحو مليون و200 ألف سائح لمتابعة أول كأس عالمية على أرض عربية، علماً بأن أكثر من 800 ألف تذكرة قد بيعت حتى الآن في مرحلة المبيعات الافتتاحية.

وفيما اعتبر رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو الخميس خلال الجمعية لمنظمة كروية شهدت فضيحة فساد مدوية في 2015 قبل انتخابه أنها "ستكون بطولة كأس عالم رائعة وفريدة"، رافقت عملية منح قطر استضافة المونديال منذ 2010 مزاعم فساد وانتقادات حول سجل الدولة الخليجية في مجال حقوق الإنسان.

قالت ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي الخميس إنه يجب "رعاية العمال المهاجرين المصابين أو أُسَر أولئك الذين لقوا حتفهم خلال الاستعدادات لكأس العالم".

تتهم جمعيات حقوقية قطر باستغلال العمال الأجانب، لا سيما أولئك العاملين في المنشآت والملاعب الخاصة بكأس العالم. ونفت قطر مرارًا الاتهامات الموجهة إليها وأعلنت إصلاحات عدة منذ اختيارها في 2010 لتنظيم النهائيات.

على الفور، صعد أمين عام اللجنة المنظمة القطرية حسن الذوادي إلى المنصة ليقول إنه يشعر بخيبة أمل لأن كلافينيس أدلت بتعليقاتها من دون التحدث إلى السلطات القطرية. وشدد على أن هذا الحدث الذي يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط سيترك "إرثًا متغيرًا على الصعيد الاجتماعي والإنساني والاقتصادي والبيئي".

مجموعة الموت أو مواجهات سياسية؟

بالعودة إلى القرعة، فقد وُزّعت المنتخبات على أربعة مستويات بالاعتماد على تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) الصادر الخميس. وُضعت قطر الدولة المضيفة التي ستخوض النهائيات للمرة الأولى في تاريخها في المستوى الأول، إلى جانب منتخبات البرازيل بطلة العالم خمس مرات (رقم قياسي) والأرجنتين وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا حاملة اللقب.

وستحاول منتخبات المستوى الأول تحديداً تحاشي الوقوع في مجموعة واحدة مع منتخبي ألمانيا (بطلة العالم أربع مرات) وهولندا اللذين يتواجدان في المستوى الثاني.

قد تشهد القرعة بعض المباريات التي تحمل طابعًا سياسيًا في حال وقوع الولايات المتحدة مع إيران مثلا كما حصل في مونديال فرنسا عام 1998، أو وقوع الجارتين كرواتيا وصربيا وجهًا لوجه.

وللمرة الأولى في تاريخ سحب القرعة، لن تكون هوية المنتخبات مكتملة حيث تبقى ثلاث مباريات في ملاحق مختلفة تجمع الأولى بين البيرو خامس أمريكا الجنوبية وخامس آسيا (الإمارات أو أستراليا)، وبين نيوزيلندا بطلة أوقيانوسيا وكوستاريكا خامس منطقة كونكاكاف (أمريكا الوسطى والشمالية والبحر الكاريبي)، بالإضافة إلى الملحق الأوروبي حيث تنتظر ويلز التي تخطت النمسا قبل أيام الفائز من مواجهة إسكتلندا وأوكرانيا على أن تقام جميع هذه المباريات في حزيران/يونيو المقبل.

كما تشهد البطولة غياب روسيا بعد استبعادها عن الملحق الأوروبي بسبب غزوها أوكرانيا، فيما تُعدّ إيطاليا أكبر الغائبين للمرة الثانية توالياً بعد خسارتها الصادمة أمام مقدونيا الشمالية قبل أيام في ملحق قاري.

ستقام المباريات على 8 ملاعب معظمها تم تشييدها لهذا الحدث وتقع في منطقة لا تفصل بينها أكثر من 50 كيلومتراً، ما سيسهل عملية انتقال أنصار اللعبة من ملعب إلى آخر خصوصاً بعد استحداث شبكة مترو.

يذكر أن النسخة الحالية هي الأخيرة التي تضم 32 منتخباً، لأن العدد سيترفع رلى 48 منتخباً في البطولة المقبلة عام 2026 المقررة في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.