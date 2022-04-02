فرنسا تمنع تكييف أو تدفئة شرفات المطاعم والمقاهي لمكافحة التغير المناخي

بات تكييف شرفات المقاهي والحانات والمطاعم في فرنسا أو تدفئتها محظورين بموجب قانون يهدف إلى مكافحة التغير المناخي.

وأوضح المرسوم التنفيذي الذي صدر الخميس ببدء العمل بهذا القرار أن "استخدام أنظمة التدفئة أو التكييف التي تستهلك الطاقة وتعمل في الهواء الطلق" بات "محظوراً في الفضاء العام" من الآن فصاعداً، بما في ذلك الأجهزة العاملة بمصادر الطاقة الخضراء.

وسبق لبعض البلديات الفرنسية أن أصدرت مراسيم في هذا الشأن.

إلا أن التدفئة أو التبريد سيبقيان متاحين للشرفات المغطاة أو المقفلة كلياً في الحانات والمقاهي والمطاعم.

ونص المرسوم على توقيع غرامة اعتباراً من 30 تموز/يونيو تصل قيمتها إلى 1500 يورو للأشخاص الطبيعيين المخالفين، تضاعف في حال تكرار المخالفة، وإلى 7500 يورو للأشخاص الاعتباريين، ترفع إلى 30 ألف يورو في حالة تكرار المخالفة.

وأوضحت نقابة أصحاب العمل الفرنسية الرئيسية في هذا القطاع في بيان أن "لا مفر" من هذا الإجراء الذي قرره المجلس المواطني للمناخ المشكّل عام 2019، مع أنها أشارت إلى أن هذه الشرفات "كانت تمثل استثماراً كبيراً وتساهم في تعويض منع التدخين داخل" المقاهي والمطاعم والحانات.

ولا يشمل قرار الحظر الشرفات الواقعة على الممتلكات الخاصة.