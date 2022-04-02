تغيير المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 دون إبداء سبب واضح

سيُفتتح مونديال 2022 في كرة القدم بمباراة السنغال وهولندا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بدلاً من قطر المضيفة مع الاكوادور، بحسب ما كشف الاتحاد الدولي (فيفا) في وقت متأخر الجمعة في البرنامج الكامل للنهائيات اثر سحب القرعة في الدوحة.

وكانت المباراة الافتتاحية تضم تقليدياً منتخب الدولة المضيفة، وافرزت القرعة مواجهة في المجموعة الأولى بين قطر المشاركة للمرة الأولى في تاريخها مع الإكوادور، كونهما في الموقعين A1 وA2 الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي على استاد البيت في الخور، بحسب كل الوثائق المقدمة سابقاً من فيفا.

منتخبات المجموعة الأولى AP Photo

لكن مباراة قطر والاكوادور ستقام عند الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي (16.00 غرينيتش) في استاد البيت، وذلك بعد مباراتي السنغال مع هولندا (10.00 غرينيتش) على استاد الثمامة وإنجلترا مع إيران (13.00 غرينيتش) على استاد خليفة الدولي.

ولم يرد فيفا على سؤال لفرانس برس حول تعديل موعد اليوم الافتتاحي الذي يشهد أربع مواجهات ربما بسبب الروزنامة المضغوطة للبطولات الأوروبية قبل انطلاق الحدث العالمي المقام كل أربع سنوات وللمرة الأولى في الشتاء بسبب درجة الحرارة صيفا في الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز.