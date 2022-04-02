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المملكة العربية السعودية

شاهد: المسلمون في السعودية يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الحرام في أول يوم رمضان

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بقلم:  يورونيوز
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صلاة التراويح في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
صلاة التراويح في المسجد الحرام بمكة المكرمة.   -   حقوق النشر  أ ب

احتفل مساء السبت المصلون المسلمون بانتهاء أول يوم من صيام شهر رمضان بالصلاة حول الكعبة الشريفة في المسجد الحرام بمكة المكرمة. كان الكثيرون يأملون في رمضان أكثر بهجة، بعد أن تسبب جائحة فيروس كورونا في عزل ملياري مسلم في العالم عن تأدية شعائر رمضان على مدار العامين الماضيين.

وهذا العام تلقي الحرب المستعرة في أوكرانيا بظلالها على الشهر المبارك حيث أدى النزاع المسلح إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في معظم أنحاء العالم العربي حيث تكون التجمعات الكبيرة على وجبات الطعام والاحتفالات العائلية تقليدًا.

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شهر رمضان هو أقدس شهر في السنة الإسلامية حيث يصوم المسلمون من الفجر حتى الغسق في محاولة لتجديد تركيزهم على الأمور الروحية وليس المادية.

المصادر الإضافية • أ ب