مقتل 3 فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي في عملية إسرائيلية في الضفة الغربية (شرطة)

قالت الشرطة الإسرائيلية إن قوات الأمن قتلت ثلاثة مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يوم السبت.

ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الفلسطينيين. وقالت الشرطة الإسرائيلية ان الرجلين كانا مسلحين و “قتلا في تبادل لإطلاق النار” في الحادث الذي وقع قبل الفجر.

وقال بيان الشرطة إن "هذه خلية إرهابية شاركت في نشاط إرهابي ضد قوات الأمن في الآونة الأخيرة وكانت في طريقها على ما يبدو لشن هجوم آخر".

وتصاعدت حدة التوتر خلال الأسبوع المنصرم بعد سلسلة هجمات مميتة شنها عرب في إسرائيل.

وحذر مسؤولون إسرائيليون من تصاعد محتمل في الهجمات خلال شهر رمضان وحتى عيد الفطر، وهو ما حدث في شهر رمضان الماضي.

ويوم الثلاثاء قتل مسلح فلسطيني خمسة أشخاص بالرصاص في مدينة بني براك الإسرائيلية قبل أن تقتله الشرطة. ورفع الهجوم الذي أدانه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدد من قتلهم مهاجمون عرب خلال الأسبوع المنصرم إلى 11.

وقتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين في اشتباكات يومي الخميس والجمعة وطعن فلسطيني راكبا في حافلة إسرائيلية بالقرب من مستوطنة يهودية في الضفة الغربية وقتله راكب آخر بالرصاص.