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أوكرانيا

شاهد: الجيش الأوكراني يدمر دبابات ومعدات عسكرية روسية بالقرب من مدينة إيربين

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بقلم:  يورونيوز
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الجيش الأوكراني يدمر دبابة روسية.
الجيش الأوكراني يدمر دبابة روسية.   -   حقوق النشر  أ ف ب

دمرت القوات الأوكرانية ما لا يقل عن 13 عربة مدرعة روسية حول قرية دميتريفكا، على بعد خمسة كيلومترات جنوب غرب ضاحية كييف.أظهرت شريط فيديو دبابات ومعدات عسكرية ثقيلة روسية مدمرة بحسب صحفيي وكالة فرانس برس. وقالت القوات الأوكرانية إنها "حررت" سلسلة من البلدات والقرى التي كانت تسيطر عليها روسيا بالقرب من العاصمة في الأيام الأخيرة.

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هذا وكانت روسيا قد أعلنت بحر الأسبوع الجاري أنها ستقلص من عملياتها العسكرية في ضواحي العاصمة كييف. وقال خبراء إن الانسحاب الروسي يتسارع في الفترة الأخيرة في الوقت الذي تحدث فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداد موسكو لشن هجوم في شرق البلاد وجنوبها.

المصادر الإضافية • أ ف ب