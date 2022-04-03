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أذربيجان

فيديو: مقتل شخص وإصابة 31 إثر انفجار في ناد ليلي في أذربيجان

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
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موقع الانفجار
موقع الانفجار   -   حقوق النشر  Anadolu

ذكرت وكالة أسوشييتدبرس إن انفجارا وقع في ناد ليلي في باكو عاصمة أذربيجان في ساعة مبكرة من صباح الأحد مما أدى إلى اندلاع حريق أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 31.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله إنه يعتقد أن الانفجار نتج عن تسرب غاز وإن التحقيقات جارية.

ونقلت وكالة أسوشييتدبرس عن متحدث باسم وزارة الصحة قوله إن نحو 24 من المصابين نقلوا إلى المستشفيات معظمهم مصاب بحروق.

ولم ترد وزارة الصحة الأذربيجانية على الفور على طلب من رويترز للتعليق بعد ساعات العمل. ولم يتسن الوصول إلى وزارة الداخلية على الفور.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان صادر عن الإدارة إنه تم استدعاء أجهزة الطوارئ في البلاد للملهى في الساعة الثالثة صباحا(2300 بتوقيت جرينتش يوم السبت) وتم إخماد الحريق قبل أن ينتشر.