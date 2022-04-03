باكستان: نجاة عمران خان من العزل وانتخابات جديدة في غضون 90 يوما

قال فرخ حبيب وزير الدولة للإعلام في باكستان يوم الأحد إن انتخابات جديدة ستُجرى في البلاد في غضون 90 يوما.

وجاء إعلان حبيب في تغريدة على تويتر، رغم أن القرار النهائي سيأتي من رئيس باكستان ومفوضية الانتخابات.

وطالب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأحد بحل البرلمان رغم رفض هذا الأخير قبيل ذلك مذكرة حجب ثقة عنه معتبرا أنها أتت بوحي من "قوى خارجية".

وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر في مطلع الجلسة "مذكرة حجب الثقة هذه مخالفة للدستور. أرفض هذه المذكرة بموجب الدستور".

وبعد دقائق على ذلك، قال خان في كلمة بثها التلفزيون العام إنه يطلب من رئيس البلاد حل البرلمان. وأعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي حل الجمعية الوطنية استجابة لدعوة خان.

وأعلن مكتب الرئاسة في بيان أن علوي "وافق على طلب رئيس الوزراء"، ما سيؤدي إلى الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في مهلة تسعين يوما.

وواجه خان إمكانية التصويت لعزله ما كان من الممكن أن يؤدي إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار السياسي في تلك الدولة المسلحة نوويا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.

وقدمت المعارضة الموحدة اقتراحا بحجب الثقة عن خان في جلسة برلمانية تبدأ الساعة 11.30 صباحا (0630 بتوقيت غرينتش).

وقال شاهد من رويترز إن قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية انتشرت بشكل مكثف في شوارع العاصمة إسلام أباد.

وتنحي المعارضة باللوم على خان في فشله في إنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد. ويقول خان، دون تقديم أدلة، أن الولايات المتحدة هي التي نسقت التحرك الذي يستهدف الإطاحة به. وتنفي واشنطن ذلك.