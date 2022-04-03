شاهد: لحظة توقيف "عميل استخبارات أجنبية" متهم بالتخطيط لاغتيال رئيس كازاخستان

أعلنت الأجهزة الأمنية الكازاخستانية الأحد أنها أوقفت "عميل استخبارات أجنبية" كان يخطط لاغتيال رئيس البلاد ومسؤولين كبار.

وأشارت لجنة الأمن القومي الكازاخستانية في بيان إلى أن "عميل استخبارات أجنبية - مواطن كازاخستاني - أوقف في 25 آذار/مارس 2022 في نور سلطان من قبل جهاز مكافحة التجسس".

وأكّد البيان أن الموقوف "كان يخطط لاغتيال رئيس كازاخستان وعدد من المسؤولين الكبار" بالإضافة إلى أفراد في أجهزة الاستخبارات وقوات الأمن.

ولفت أيضًا إلى ضبط بندقية قنص أجنبية الصنع ومخدرات ومبلغ مالي كبير خلال عملية تفتيش لمنزله.

وأوضح البيان أن مهام العميل الذي أُلقي القبض عليه في كازاخستان تشمل نشر مواد تهدف إلى "الترويج للدعاية المعادية لروسيا" و"للخوف من روسيا" على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال البيان إن الموقوف خضع للاستجواب بعدما أوقف. وفُتح تحقيق في "محاولة ارتكاب جريمة" و"عمل ارهابي"، بحسب المصدر نفسه.

وهزّت أعمال شغب أسفرت عن قتلى كازاخستان في كانون الثاني/يناير. فتحوّلت تظاهرات سلمية سببها ارتفاع أسعار الوقود إلى أعمال نهب واشتباكات مسلّحة. وأرسلت موسكو قواتها لمساعدة الحكومة الكازاخستانية لوقف سلسلة الاضطرابات، تلبية لطلب الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وحمّل توكاييف مسؤولية أعمال الشغب التي قُتل فيها أكثر من مئتي شخص لقطاع طرق و"إرهابيين" على صلة بجهات خارجية، لكن مراقبين اعتبروا أن الفوضى على صلة بصراع على السلطة.