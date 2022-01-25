انقطاع واسع النطاق للكهرباء في كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان

انقطع التيار الكهربائي عن ملايين الاشخاص في قرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان الثلاثاء بسبب حادث غير محدد، كما أفاد مسؤولون في الدول الواقعة بآسيا الوسطى.

وقالت وزارة الطاقة الأوزبكية في بيان على قناتها الرسمية في تطبيق "تلغرام" إن انقطاع التيار الكهربائي نتج عن حادث في شبكة الكهرباء في كازاخستان.

وأضاف البيان "نتيجة لحادث كبير وقع في شبكات الكهرباء في جمهورية كازاخستان، انقطع التيار الكهربائي في مدن ألماتي وشيمكنت وتاراس وتركستان والمناطق المجاورة".

وأوضح أن "شبكة الكهرباء الأوزبكية، الموصولة بشبكة الكهرباء الموحدة، تضررت نتيجة حادث أدى إلى تغيرات مفاجئة في الجهد الكهربائي والتردد على 530 خطا من كازاخستان".

وقال ناطق بِاسم وزارة الطاقة في قرغيزستان لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي إن الكهرباء انقطعت "بسبب حادث أثر على شبكة الطاقة الاقليمية".