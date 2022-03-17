بريطانيا توافق على علاج لكورونا لمن يعانون من الآثار الجانبية الكبيرة للقاحات

قالت هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا يوم الخميس إنها وافقت على علاج لكوفيد-19 من إنتاج شركة أسترازينيكا يستند إلى الأجسام المضادة، للمرضى الذين يعانون من ضعف الاستجابة المناعية فيما يعد خطوة كبيرة في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وذكرت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أن قرار منح الموافقة على العلاج اعتمدته هيئة الخبراء الاستشارية العلمية المستقلة التابعة للحكومة بعد مراجعة الأدلة.

وحصل مزيج الأجسام المضادة، الذي يحمل اسم إيفوشيلد، على موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بالفعل لاستخدامه في الوقاية من عدوى كوفيد-19 لدى الأفراد الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة أو لديهم تاريخ من الآثار الجانبية الخطيرة من لقاحات فيروس كورونا.

وتأتي الموافقة على العلاج في وقت أعلنت فيه شركتا فايزر وبايونتيك أنهما طلبتا من هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية الموافقة الطارئة على جرعة معززة ثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

وأعربت منظمة الصحة العالمية الأربعاء عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 حول العالم فيما ينخفض عدد اختبارات الكشف عن الفيروس التي يُجريها الناس.

وقالت المديرة الفنية في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف خلال مؤتمر صحافي "خلال الأسبوع الماضي، لاحظنا ارتفاعًا بـ8% بعدد الإصابات المسجّلة، مع أكثر من 11 مليون إصابة مسجّلة لدى منظمة الصحة العالمية، وذلك رغم انخفاض لافت في عدد اختبارات كوفيد-19 في العالم".