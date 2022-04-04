وزير خارجية مصر من موسكو: الدول العربية عرضت الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري الإثنين، إن الدول العربية عرضت الوساطة في حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

أضاف شكري الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في موسكو، أن مجموعة الاتصال العربية بشأن أوكرانيا شددت خلال محادثاتها في روسيا على أهمية تسهيل خروج الجاليات العربية بمناطق الصراع وضمان عدم تأثير النزاع على الدول الأخرى.

وعقب لقاء جمع الوفد العربي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، شدد الوزير المصري على "ضرورة اللجوء إلى الحلول السلمية لأزمة أوكرانيا".

ولفت إلى أن جهود الوساطة تهدف إلى "التوصل لإيقاف فوري للعمليات العسكرية ومناقشة عدد من إجراءات بناء الثقة". وأضاف شكري أن الوفد العربي بحث مع لافروف سبل إنهاء القتال في أوكرانيا.

وأشار إلى أن الوفد الذي يضم وزراء خارجية الجزائر ومصر والأردن والسودان والأمين العام لجامعة الدول العربية، سيتوجه في وقت لاحق إلى وارسو للقاء وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في إطار الجهود التي يقوم بها الوفد العربي لاحتواء الأزمة.