شاهد: روسيا تبدأ تدريبات خاصة بالقوات الصاروخية الاستراتيجية في جبال الأورال

بث التلفزيون الروسي الحكومي "روسيا 1" تقارير من جبال الأورال، حيث تجري مناورات لقوات الصواريخ الاستراتيجية في منطقة أورينبورغ. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من 2000 جندي وحوالي 200 وحدة من المعدات العسكرية يشاركون في هذه التدريبات ، بما في ذلك أنظمة صواريخ "يارس".

وأظهرت الصور التي بثها التلفزيون الرسمي قوافل المعدات العسكرية تحمل عدة صورايخ ومنظومات إطلاق إلى موقع التدريبات، فيما لم تعلن السلطات العسكرية عن المدة التي ستستغرقها هذه التدريبات.

وتابعت الوزارة، أنه من بين أهداف هذه التدريبات "إجراء مناورات مكثفة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات بمستوى مختلف نوعيًا".