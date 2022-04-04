شاهد: عرض الحرف "Z" الرمزي على المباني في موسكو لدعم العملية العسكرية في أوكرانيا

أصبح الحرف اللاتيني "Z" والشريط الأسود والبرتقالي الذي يرمز للقديس جورج الوطني الروسي رمزًا لدعم العمليات العسكرية التي قررها في أوكرانيا.

منذ بداية التدخل الروسي في أوكرانيا ظهر الحرف "Z" المطبوع على دبابات الجيش الروسي في الفضاء العام في روسيا على السيارات وعلى صدر لاعب جمباز وحتى على طلاء أظافر النساء.

وفي حين وردت عدة نظريات حول معناه، ثمة أمر واحد مؤكد وهو أنه يرمز لتأييد الجيش الروسي الذي يؤدي ظهوره إلى بلورة المشاعر سواء لدى المؤيدين أو المعارضين.

ظهر الحرف "Z"، وهو حرف لاتيني وليس من الأحرف الكريلية المستخدمة في الأبجدية الروسية، مطليًا على المدرعات الروسية خلال تقدمها نحو أوكرانيا أو في داخلها، ربما لتمييزها عن المعدات الأوكرانية المماثلة وتجنب النيران الصديقة.

من بين النظريات المطروحة حول معنى "Z" هناك أيضًا الاحتمال الضئيل للغاية بأن يكون الحرف الأول من كلمة "zapad" والتي تعني "الغرب" باللغة الروسية، في إشارة إلى القوات المسلحة التابعة للمنطقة الغربية من البلاد.

أخيرًا، أشار البعض أيضًا إلى أنه الحرف الأول من اسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.