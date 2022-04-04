الغزو الروسي لأوكرانيا: كييف تتّهم موسكو بارتكاب "إبادة" في بوتشا وروسيا تدعو إلى جلسة لمجلس الأمن

اتّهمت أوكرانيا الأحد روسيا بارتكاب "إبادة" غداة العثور على عشرات الجثث في مدينة بوتشا الواقعة شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوّات الروسيّة، وهو تطوّر أثار تنديدًا غربيًا ودفع موسكو إلى دعوة مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد الاثنين.

لم تُعلن الأمم المتحدة بعد ما إذا كان الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن سيُعقد الاثنين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد لقناة "سي بي إس" الأمريكيّة "هذه إبادة جماعيّة. إلغاء الأمّة الكاملة والناس (...) وهذا يحدث في أوروبا في القرن الحادي والعشرين".

واتّهم زيلينسكي القيادة الروسيّة بالمسؤوليّة عن قتل مدنيّين في بوتشا، متعهّدًا التحقيق في كلّ "الجرائم" الروسيّة في أوكرانيا، وقائلاً إنّه أنشأ "آليّة خاصّة" لهذا الغرض.

إليكم آخر تطورات الحرب في أوكرانيا

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ماكرون: يجب فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد عمليات قتل في بوتشا الأوكرانية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إنه يجب فرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية. وأبلغ ماكرون إذاعة فرانس إنتر بأن ثمة "أدلة واضحة جدا" تشير إلى أن القوات الروسية مسؤولة عن جرائم حرب في أوكرانيا. ونفت روسيا يوم الأحد مسؤولية قواتها عن مقتل مدنيين في بلدة بوتشا. 08:51 روسيا تقول إن صور بوتشا الأوكرانية التقطت "بأوامر" أمريكية المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قالت وزارة الخارجية الروسية إن صور القتلى المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية كانت "بأوامر" من الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم لموسكو. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في مقابلة للتلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء الأحد "من هم أساتذة الاستفزاز؟ بالطبع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي". وقالت زاخاروفا إن التنديد الغربي الذي اجتذبته صور القتلى المدنيين على الفور يشير إلى أن الرواية جزء من خطة لتشويه سمعة روسيا. 08:47 وزير الزراعة الأوكراني يحذر من ارتفاع الأسعار العالمية قال وزير الزراعة الأوكراني يوم الاثنين إنه يتوقع "محصولا كبيرا" هذا العام ويأمل في أن تتمكن بلاده من تصدير الحبوب لكنه حذر من أن استمرار الحرب سيعني ارتفاع الأسعار لجميع البلدان. وقال الوزير ميكولا سولسكي إن الوضع "صعب" فيما يتعلق بالوقود اللازم لحقول الربيع. 07:32 بريطانيا: القوات الروسية تواصل إعادة تركيز هجومها في منطقة دونباس قالت المخابرات العسكرية البريطانية يوم الإثنين إن القوات الروسية تواصل تعزيز وإعادة تنظيم نفسها مع إعادة تركيز هجومها في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع في نشرة دورية على تويتر إن القوات الروسية، بما في ذلك مرتزقة من شركة فاجنر العسكرية الخاصة التابعة للدولة، يتم نقلها إلى المنطقة. 07:13 طوكيو ستتشاور مع الحلفاء وترد بشكل مناسب بشأن أي عقوبات جديدة قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الاثنين إن اليابان تدين قتل روسيا المزعوم لمدنيين في أوكرانيا، وإن طوكيو ستتشاور مع الحلفاء وترد "بشكل مناسب" بشأن مسألة فرض عقوبات إضافية على روسيا. 07:13 زيلينسكي في حفل توزيع جوائز غرامي ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد في شريط مصور تم بثه في حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية في الولايات المتحدة وناشد المشاهدين دعم الأوكرانيين "بأي طريقة ممكنة". وقال زيلينسكي "ما هو أكثر شيء معاكس للموسيقى؟ صمت المدن المدمرة والقتلى. "املأوا الصمت بموسيقاكم. املأوها اليوم كي تحكوا قصتنا. ادعمونا بأي طريقة ممكنة. أي شيء ولكن ليس الصمت".

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