شاهد: الشرطة الأمريكية تواصل البحث عن منفذي عملية إطلاق النار بساكرامنتو

لا تزال الشرطة في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكيّة تبحث عن منفذي عملية إطلاق النار التي وقعت الأحد وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

تقوم قوات الأمن بمطاردة ما لا يقل عن شخصين اثنين ممن أطلقوا النار بينما يبحث الضباط عن أدلة من مسرح جريمة يمتد عبر عدة مناطق في المدينة. وقد عثر المحقّقون على ما لا يقلّ عن سلاح واحد مسروق في مكان الواقعة، مؤكّدين أنّ أشخاصا عدّة أطلقوا النار خلال الحادثة. لم يتم تقديم أي دافع، فقد شهدت ساكرامنتو عمليتي إطلاق نار جماعي في الأسابيع الخمسة الماضية.