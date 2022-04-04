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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: الشرطة الأمريكية تواصل البحث عن منفذي عملية إطلاق النار بساكرامنتو

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بقلم:  يورونيوز
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محقّقون من الشرطة في مسرح الجريمة
محقّقون من الشرطة في مسرح الجريمة   -   حقوق النشر  Jose Carlos Fajardo/Bay Area News Group 2022

لا تزال الشرطة في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكيّة تبحث عن منفذي عملية إطلاق النار التي وقعت الأحد وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

تقوم قوات الأمن بمطاردة ما لا يقل عن شخصين اثنين ممن أطلقوا النار بينما يبحث الضباط عن أدلة من مسرح جريمة يمتد عبر عدة مناطق في المدينة. وقد عثر المحقّقون على ما لا يقلّ عن سلاح واحد مسروق في مكان الواقعة، مؤكّدين أنّ أشخاصا عدّة أطلقوا النار خلال الحادثة. لم يتم تقديم أي دافع، فقد شهدت ساكرامنتو عمليتي إطلاق نار جماعي في الأسابيع الخمسة الماضية.