19 قتيلاً في إطلاق نار وسط المكسيك

قُتل 19 شخصًا جراء إطلاق نار في وسط المكسيك ليل الأحد، وفق ما أعلن مكتب مدعي الجمهورية في بيان.

ووصلت السلطات المعنية إلى موقع العملية حوالى الساعة 10:30 مساء (04,30 ت غ)، إثر معلومات تفيد عن وقوع هجوم على تجمّع في بلدة لاي تيناخاس في ولاية ميتشواكان، وفق البيان الذي نُشر ليل الأحد الاثنين. وجاء فيه أنه "تمّ العثور على 19 جثة (16 رجلًا وثلاث نساء) تظهر عليها آثار رصاص".

وأشار المكتب إلى إصابة عدة أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى. ولم توضح السلطات دوافع الحادث.

لكنّ ولايتي ميتشواكان وخواناخواتو المجاورة لها هما أكثر الولايات التي تشهد عنفا في المكسيك نتيجة لحروب النفوذ بين العصابات المتنافسة المتورطة في تهريب المخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك تجارة الوقود المسروق.

تشهد المكسيك دوامة من العنف المرتبطة بالعصابات منذ شنت الحكومة الفدرالية حملة عسكرية مثيرة للجدل ضد المخدرات في كانون الأول/ديسمبر 2006.

ومذاك، قتل أكثر من 340 ألف شخص بحسب السلطات، التي تعزو معظم جرائم القتل إلى الجريمة المنظمة.