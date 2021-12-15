سيارات تتحدث عن ثقافة قطر وتاريخها

استضافت قطر مؤخراً، أول سباق "فورمولا 1" لها، للتعرف على ثقافة السيارات في الدولة، قمنا بجولة من خلال تخصصين: سباقات السحب والانجراف. يمكن للمتسابقين الوصول إلى سرعات تزيد عن 500 كم / ساعة، وعبور خط النهاية بعد بضع ثوان. ينظم نادي قطر للسباقات في الموقع بطولاته الوطنية.

نلتقي في الدوحة، بسائقين يتدربون على"Qatar's national drag and drift championships". تحظى أحداث التسريع بخط مستقيم هذه، بشعبية في جميع أنحاء العالم ولا ينبغي التفوق على قطر. يبدأ الميكانيكيون في إعداد سيارات السباق بينما يضمن المسؤولون سلامة شروط المسار الآمن.

"السباق الأكثر إثارة على الإطلاق"

يقول مصطفى عطاط، فريق العنابي بيرفورمانس: "تتطلب سباقات الدراج الكثير من الخبرة". ويضيف: "أهم شيء هو السلامة، تحضير المسار. هذه الفئة من السباقات هي الأكثر إثارة على الإطلاق".

يحتاج متسابقو السحب إلى أن يكونوا قادرين على خلق قوة الجر والاستفادة القصوى من إعدادات التعليق والبدء بسرعة كافية لعبور خط النهاية أولاً. لكن بعيداً عن المهارات التقنية، يبدو أن الأفضل يمتلك شيئًا أكثر. قال مصطفى عطاط "هذه أحاسيس فطرية لا يمكن تعلمها".

هذا الانضباط هو شأن عائلي. تقول صابرينا عطاط، وهي تعمل في برج المراقبة في نادي قطر للسباقات. "لقد بدأت عندما كان عمري 16 عاماً، حين أنشأوا فريق سباقات الدراجات والسيارات للناشئين في النادي، كنت أنا وأخواتي أول امرأة تمارس هذه الرياضة في قطر، لقد كانت رائعة" .

لكن يستضيف النادي أيضا نوعاً آخر من المنافسة: عبدالله المحتسب يقود فريق "Brothers for Drift". إنه "يقود" منذ العام 2016، ويشارك بانتظام في السباقات التي تنظم في النادي وفي جميع أنحاء المنطقة. في هذه الفئة، يتم تقييم السائقين بناءً على قدرتهم على الثبات على الخط - زاوية السيارة - ولكن أيضًا بناءً على براعة وسرعة التعامل.

احدى سيارات فريق Brothers Team For Drift

يقول عبد الله المتحسب: "عندما تكون خلف عجلة القيادة ، يجب أن تكون متصلاً بنسبة 100٪ بجميع أجزاء السيارة، ويجب أن تشعر بالإطارات، والمحرك، ودوالب الموازنة، وناقل الحركة وسلاسة القيادة وسرعتها".

يملك عبد الله المتحسب، صاحب مرآب لتصليح السيارات قبل المسابقات وبعدها. تجعل الظروف الجوية في قطر صيانتها أمراً ضروريًا. ويشير إلى أن "الحرارة الزائدة تمثل مشكلة للسيارة، لذا فهذه واحدة من أهم الأشياء التي يجب التعامل معها خلال القيادة على الحلبة"

قطر تستضيف الفورمولا 1

أعلنت "الفورمولا 1" عن عقد متعدد السباقات مدته عشر سنوات والذي سيشهد استضافة قطر بشكل منتظم لسباقات الفورمولا 1 اعتباراً من عام 2023. وتستضيف حلبة لوسيل الدولية بطولات "MotoGP" منذ عام 2004. يقول الذين مكّنوا من توقيع العقد إن بعض التعديلات كانت ضرورية لتكييف حلبة السباق الأول لفورمولا 1 الذي أقيم هناك الشهر الماضي.

ويقول عمرو الحمد، المدير التنفيذي للاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية والمدير العام لنادي حلبة لوسيل الرياضي:

لم يتغير تصميم الحلبة بحد ذاتها، قمنا بتحسين بعض ميزات السلامة لتفي بمعايير الاتحاد الدولي للسيارات

وفقا له، اليوم، سباق "الفورمولا 1"، أكثر من مجرد حدث رياضي يحضره الناس، إنه تجربة. عندما سئل عما يجعل هذه الفئة من رياضة السيارات فريدة من نوعها، أجاب بأنها "احتفال وليس مجرد رياضة لأنه ينطوي على جوانب عدة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المسلسلات التي تم يثها مؤخراً مثل،" Drive to Survive "على نيتفليكس، أتاحت للناس رؤية البعد الإنساني لما يحدث خلف الكواليس".

ويأمل عمرو الحمد في تعزيز ظهور الجيل المقبل من السائقين من خلال أكاديمية الكارتينغ في قطر. وقال: "قبل أن نتمكن حتى من توقيع عقد مع "الفورمولا واحد" لاستضافة السباق في قطر، كنا مهتمين بجذور رياضة السيارات وكيف يمكننا الترويج لناصر العطية المقبل "، وأضاف: "لقد أطلقنا فرعاً جديداً: أكاديمية الكارتينغ، واليوم نرحب بالعديد من المتحمسين في سن مبكرة، ندربهم ليصبحوا سائقين محترفين في المستقبل".

"السيارات الخارقة"

من سيارات الفيراري إلى ماكالرين، سيارات خارقة نادرة تسير بانتظام في شوارع الدوحة. لكن ما الذي يغذي شغف هواة جمع السيارات الفاخرة؟

محمد الكبيسي هو المالك الفخور لسيارة لامبورغيني كونتاش النادرة، 1989، يقول: "عندما كنت صغيراً، أحببت السيارات. أحب سيارات لامبورغيني وفيراري. لدي شغف حقيقي وأردت أن أبدأ في الدوحة، لذلك بدأت بتاسيس" Elite Supercars " في عام 2014".

يجمع ناديه أصحاب المحركات الكبيرة خلال مناسبات خاصة تُنظم أحياناً في شوارع العاصمة القطرية.

من بين العديد من هواة الجمع المحليين للسيارات الخارقة النادرة والغريبة الشيخ سيف بن ناصر آل ثاني الذي يمتلك سيارة فيراري SF90 Stradale. يخبرنا أنه اشتراها لأن تقدم التكنولوجي استحوذ عليه: يحتوي هذا الطراز الهجين على محرك V8 مزدوج التوربو وثلاثة محركات كهربائية.

الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين - الدوحة، العلامة التجارية التي استقرت مؤخراً في العاصمة القطرية، يرى جاسم العمادي أن نادي" Elite Supercars"، فرصة لمشاركة هذا الشغف مع الآخرين: "إنها ليست مثيرة للاهتمام لمن يشترون السيارات فقط. هناك العديد من عناصر التصميم والهندسة في السيارات التي يتم إطلاع الجمهورعليها سواء كانوا كباراً أو صغاراً أو أطفالاً".

"رحلة عبر التاريخ"

لطالما احتلت السيارات مكانة خاصة في الثقافة القطرية. من حب "muscle cars" الأمريكية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي إلى المخاوف المتزايدة بشأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وأنظمة السلامة، هنا، يتحدث الكثيرعن تطور صناعة السيارات

تسمح بعض الأماكن بالانغماس في تاريخ السيارات وتاريخ قطر نفسها. هذا هو حال متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني الذي يعرض أكثر من 600 سيارة قديمة. من بعض أقدم السيارات مثل Benz Ideal، مويل 1900، إلى بعض الموديلات الأغلى ثمناً آنذاك، يعيدنا المتحف بالزمن إلى الوراء.

يوضح مدير المتحف، كلاوديو كرافيرو، أن "السيارات رمز لإبداع أولئك الذين جعلوها تقصر المسافات بين الأماكن، والأشخاص، وقبل كل شيء، إنشاء جسر بين الحضارات".

تتضمن المجموعة على وجه الخصوص سيارة كرايسلر التي تم تزويدها بميزات أمان محددة لتكون قادرة على استخدامها لتحركات الحاكم الرابع لقطر، وكذلك سيارة دودج باور واجن، وهي مركبة مخصصة للصيد في الأربعينيات.

السيارات الأخرى تعطي لمحة عن الماضي القريب. يظهر لنا كلاوديو كرافيرو، سيارة شيفروليه بيضاء مكشوفة ومغطاة بالتوقيعات. "لقد أصبحت رمزاً للصمود في قطر... أذكر أن الدولة تأثرت بالحصار في عام 2017 وقرر المتحف، تقديم هذه السيارة للزوار من خلال السماح لهم بالتوقيع عليها".

السيارة التي أصبحت رمزاً للصمود في قطر -يورونيوز-

قيمة عاطفية

كان المتحف مصدر إلهام للسيد عيسى ناصر الكعبي، أحد هواة جمع السيارات، قام بإنشاء متحف - متجر خاص به داخل مزرعة عائلته، يعود تاريخه إلى مائة عام. يقدم لنا إحدى السيارات العزيزة على قلبه بشكل خاص، حيث إشتراها والده في عام 1991 عندما كان صغيراً، وقام ببيعها منذ سنوات قبل أن يجدها ويعاود شرائها". يشرح قائلاً: "لم أدرك مدى ندرة وجود سيارة رينج روفر سريعة الحركة". يخبرنا من خلال مجموعته: "طور المصنعون معدات السلامة على مر السنين وهنا، يوجد العديد من المركبات التي لا يوجد بها حزام أمان." ميزة أخرى بارزة لهذا النوع من السيارات، يالنسبة له: " كلما كانت أقدم، زاد سعرها".

على مر قرن من الزمان، هناك سيارات قديمة من الماضي في هذه المتاحف، بالإضافة إلى موديلات مخصصة فريدة من نوعها. وكل سيارة لديها ما تقول: من التطورات التكنولوجية والعناية بالسلامة إلى التصميم.