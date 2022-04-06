تركيا تعثر على ثالث لغم بحري في البحر الأسود في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع التركية الأربعاء إن تركيا رصدت لغما بحريا ثالثا عائما في مياهها في البحر الأسود، وإن فرق الغوص العسكرية تعمل على إبطال مفعوله وذلك في خضم الحرب في أوكرانيا.

وتطل تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي على البحر الأسود وكذلك روسيا وأوكرانيا التي غزتها موسكو في 24 فبراير- شباط. ويعد البحر الأسود ممرا أساسيا لشحن الحبوب والنفط ومنتجاته. وتتقاسم مياهه بلغاريا ورومانيا وجورجيا وتركيا بالإضافة إلى أوكرانيا وروسيا اللتين في حالة حرب منذ الغزو الروسي.

تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بزرع ألغام في البحر الأسود، وفي آواخر مارس آذار تمكنت فرق الغوص العسكرية التركية والرومانية من نزع فتيل ألغام بالقرب من مياههما.

ويقول مسؤولون في المجال البحري إن وجود ألغام عائمة في طريق الملاحة الرئيسي بالبحر الأسود يزيد من المخاطر للسفن التجارية التي تبحر في المنطقة، ويتعين على الحكومات ضمان المرور الآمن للحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد.