برلين وأنقرة تتبادلان استدعاء سفيريهما على خلفية قضية الناشط كافالا

نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول دبلوماسي قوله اليوم، الجمعة، إن أنقرة استدعت السفير الألماني لديها على خلفية قضية الناشط عثمان كافالا، الذي أدين مؤخراً، وحكم القضاء التركي عليه بالسجن المؤبد.

وسابقاً اليوم، ندد وزير العدل التركي بكير بوزدج باستدعاء ألمانيا لسفير أنقرة بسبب مسألة قانونية، قائلاً إنها "محاولة علنية للتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا".

ونقلت تقارير إعلامية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية قوله إنه تم استدعاء السفير التركي بسبب الحكم يوم الإثنين بالسجن المؤبد على رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري عثمان كافالا دون إمكانية العفو المشروط.

وقال بوزدج إن ألمانيا داست على العدالة مرات عديدة في الماضي، وأضاف أن عليها أن تتصرف بما يتماشى مع القانون الدولي.

وحكمت محكمة في إسطنبول على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة دون إمكان تخفيض العقوبة، بعد إدانته بتهمة محاولة إسقاط الحكومة.

وكافالا معتقل منذ أربعة أعوام ونصف عام في سجن سيليفري قرب إسطنبول. وحكم على سبعة متهمين آخرين مثلوا مع الناشر والمتمول البالغ 64 عاماً، بالسجن 18 عاماً بتهمة تقديم الدعم اليه.