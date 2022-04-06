فيديو: فنلندا تصادر أعمالاً فنية بقيمة 42 مليون يورو كانت في طريقها إلى روسيا

قالت السلطات الفنلندية اليوم الأربعاء إنها صادرت ثلاث شحنات من الأعمال الفنية القيمة التي كانت في طريقها إلى روسيا نهاية الأسبوع الماضي للاشتباه في انتهاكها للعقوبات المفروضة على موسكو.

وقال مدير الجمارك الفنلندية هانو سينكونين في مؤتمر صحافي إن الشحنات "تضم أعمالاً لا تقدر بثمن".

وكانت الشحنات في طريقها للعودة إلى روسيا بعد عرضها بشكل مؤقت في متاحف في إيطاليا واليابان وتتضمن لوحات وتماثيل وتحف مملوكة لمتحف هيرميتاج في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وتتهم السلطات الفنلندية عشرة أشخاص بانتهاك العقوبات المفروضة على روسيا منذ منتصف مارس – آذار الماضي وتنص على حظر بيع، أو تزويد أو نقل أو توريد البضائع الكمالية إلى روسيا.

وصادر ضباط الجمارك الشحنات عند معبر فاليما الحدودي بين فنلندا وروسيا وقال مسؤولون فنلنديون إنهم سيستمرون في احتجازها في مستودع حتى يتم توضيح الموقف أو رفع العقوبات، مضيفين أن وزارة الخارجية ناقشت مسألة المصادرة مع سفير روسيا في فنلندا.

منذ أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، حظر مسؤولو الجمارك الفنلنديون 21 يختا فاخرا من مغادرة المياه الفنلندية بينما تحقق السلطات فيما إذا كانت القوارب مملوكة لأفراد خاضعين للعقوبات.