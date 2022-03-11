كيف يرى الأوروبيون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟

زاد الغزو الروسي لأوكرانيا من تشويه صورة الرئيس فلاديمير بوتين أكثر فأكثر. فبعد أسبوعين من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ينظر أغلب سكان أوروبا إلى الرئيس فلاديمير بوتين بشكل سيء خصوصاً في فرنسا كما أظهرته استطلاعات الرأي الأخيرة.

صورة سيئة للرئيس الروسي في دول أوروبا

لا يحظى الرئيس الروسي بشعبية أكبر في ألمانيا حيث عبر 89 بالمئة من المشاركين في استطلاعات الرأي عن رأيهم السيء بشأنه و73 بالمئة عن صورة سيئة للغاية عن فلاديمير بوتين.

في إيطاليا أيضاً، الزعيم "الغازي" لأوكرانيا بعيد كل البعد عن التقدير والاحترام من قبل السكان الذين عبروا بأغلبية كبيرة جداً بنسبة 86 بالمئة عن الصورة السيئة التي يحملونها إزاء الرئيس الروسي. وفي بولندا عبر 93 بالمئة من المستطلعين عن كرههم لبوتين.

أما بالنسبة لفولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، فقد اكتسب شهرة وشعبية كبيرة رغما عنه بسبب الصراع الذي يطال بلاده. فـ 65 بالمئة من الفرنسيين و80 بالمئة من الألمان و67 بالمئة من الإيطاليين و93 بالمئة من البولنديين لديهم رأي جيد عن الرئيس الأوكراني.

الاتجاه السياسي يحدد الموقف في فرنسا

في حين أن الأكثرية الساحقة من المستطلعين لديهم رأي سيء عن الرئيس الروسي في فرنسا، فإن 23 بالمئة من مؤيدي المرشح للانتخابات الرئاسية في فرنسا عن حزب فرنسا الأبية، جان لوك ميلانشون، و17 بالمئة من مؤيدي المرشح اليميني المتطرف، إيريك زمور، و14 بالمئة من مؤيدي المرشحة اليمينية المتطرفة الأخرى، مارين لوبان، ما زالوا يحتفظون بصورة جيدة عن سيد الكرملين بحسب استطلاع معهد إيفوب (المعهد الفرنسي للرأي العام سابقاً).

نفس الفئة تمثل 1 بالمئة بين الناخبين المحتملين لمرشح الخضر يانيك جادو و2 بالمئة لليمينية عن حزب "الجمهوريون" فاليري بيكريس و7 بالمئة بين ناخبي الرئيس المرشح إيمانويل ماكرون.

بتعبير أدق، 14 بالمئة من المستطلعين لديهم صورة سيئة عن بوتين وحتى 65 بالمئة لديهم صورة سيئة للغاية بشأنه. وعلى العكس من ذلك، فإن 12 بالمئة من المستطلعين لديهم رأي جيد بعنصر الاستخبارات السابق، وحتى 3 بالمئة لديهم رأي جيد جداً به. بينما 9 بالمئة من الفرنسيين المستجوبين لا يعلقون على هذا السؤال لأنهم لا يعرفون زعيم موسكو.

هذه الصورة السيئة عن الرئيس الروسي تتشارك فيها غالبية المتعاطفين مع كل مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى لو كانت الفوارق ملحوظة في بعض الأحيان.

أغلبية تؤيد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

هذا التصور الذي يسود أغلبية الأوروبيين عن الرئيسين له تداعيات على بلديهما. فـ 84 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع لديهم رأي جيد عن أوكرانيا وفقاً لمتوسط ​​محدد للدول الأربع، في حين أن 16 بالمئة فقط لديهم رأي جيد بشأن روسيا.

هذا التقارب للدول الأوروبية مع أوكرانيا يلعب أيضًا دورًا في طلب كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. عضوية أوكرانيا في التكتل الأوروبي يحظى بدعم من غالبية الفرنسيين بنسبة 62 بالمئة وفي ألمانيا بنسبة 69 بالمئة وفي إيطاليا بـ71 بالمئة وفي بولندا بـ91 بالمئة.