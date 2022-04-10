بعد اتهامه بوتين بارتكاب جرائم حرب.. كوريا الشمالية توجه انتقادات الى بايدن وتصفه ب"الرجل الضعيف"

وصفت كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "رجل عجوز يعاني خرف الشيخوخة"، في هجوم شخصي حاد أعقب اتهام بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وجاء الهجاء الكوري الشمالي لبايدن بعد أن دعا الأخير إلى محاكمة "مجرم الحرب" بوتين بسبب الفظائع المزعومة التي ارتكبها ضد المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وقال تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية السبت، إن "الحكاية الأخيرة هي عن الرئيس التنفيذي الأمريكي الذي تحدث بالسوء عن الرئيس الروسي استنادا إلى معلومات لا أساس لها".

وأضاف "مثل هذه التصريحات المتهورة لا يمكن أن يدلي بها سوى أحفاد اليانكيز الذين يتقنون العدوانية وحبك المؤامرات".

واعتبر التعليق أن بايدن "رئيس معروف بزلات لسانه المتكررة"، دون الإشارة إليه بالاسم.

وتوصل الى أن "الاستنتاج يمكن أن يكون أن هناك مشكلة في قدرته الفكرية، وتصريحاته المتهورة ليست سوى استعراض لحماقة رجل عجوز يعاني خرف الشيخوخة".

وتابع "يبدو مستقبل الولايات المتحدة قاتما بوجود مثل هذا الرجل الضعيف في السلطة".

وإلى جانب بكين تعد روسيا من الأصدقاء القلائل لكوريا الشمالية، وسبق أن قدمت لنظام بيونغ يانغ الكثير من الدعم.

وانحازت بيونغ يانغ إلى جانب موسكو في حربها ضد أوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة بأنها "السبب الأساسي" لهذه الأزمة.

ولوسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تاريخ طويل من التهجم الشخصي على القادة الأجانب، وحتى قبل أن يترشح بايدن للرئاسة وصفته بأنه "كلب مسعور يجب أن يضرب بعصا حتى الموت".

كما أشارت إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه "أمريكي خرف ومختل عقليا" وسلفه باراك أوباما بـ"القرد" وجورج دبليو بوش بـ"الرجل الأحمق".

وطالت الانتقادات المهينة رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك غن-هي التي وصفها إعلام بيونغ يانغ بأنها "ساحرة" و"بائعة هوى ماكرة".