جبهة البوليساريو تقطع العلاقات مع إسبانيا

أعلنت جبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية، يوم الأحد قطع العلاقات مع إسبانيا بعد أن ساندت مدريد خطة المغرب لمنح الحكم الذاتي للمستعمرة الإسبانية السابقة.

وأبدت إسبانيا دعمها لخطة الحكم الذاتي كوسيلة للتوصل لحل نزاع بدأ منذ فترة طويلة بشأن الصحراء الغربية، التي يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه.

لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر رفضت اقتراح الحكم الذاتي وتريد إجراء استفتاء على الاستقلال.

وقالت البوليساريو، إن الخطة تهدف إلى إضفاء شرعية على ضم الصحراء الغربية "في تجاهل لحقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".

وأبلغت إسبانيا المغرب في الشهر الماضي أنها ترى أن اقتراح الحكم الذاتي للصحراء الغربية "جدي ومقنع وواقعي".

وساعد دعم إسبانيا لخطة المغرب في إنهاء أزمة دبلوماسية استمرت عاما واحدا بين البلدين.

وتوترت العلاقات المغربية الإسبانية عندما استقبلت إسبانيا زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في أبريل/ نيسان من العام الماضي لتلقي العلاج دون إبلاغ الرباط رسميا.

وانتقد نواب في إسبانيا تحول سياسة مدريد لصالح خطة المغرب.