تدخلت شرطة مكافحة الشغب ليلة الأحد في وسط مدينة رين في شمال غرب فرنسا بعد أن تحولت المظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية إلى أعمال عنف. وخرج نحو 500 شخص إلى شوارع وسط المدينة وهم يهتفون بشعارات مناهضة للرأسمالية والفاشية، وأشعلوا النار في معدات البناء والنفايات والأثاث العمومي.