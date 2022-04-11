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إيطاليا

شاهد: إيطاليا تجمّد فيلا يملكها سائق الفورمولا واحد الروسي مازيبين ووالده

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بقلم:  يورونيوز
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فيل افي إيطاليا يملكها سائق الفورمولا واحد الروسي نيكيتا مازيبين ووالده ديميتري.
فيل افي إيطاليا يملكها سائق الفورمولا واحد الروسي نيكيتا مازيبين ووالده ديميتري.   -   حقوق النشر  EBU

أعلنت السلطات الإيطالية الإثنين تجميد فيلا تقدّر قيمتها بمئة مليون يورو في ساردينيا تعود ملكيتها لسائق الفورمولا واحد الروسي نيكيتا مازيبين ووالده ديميتري، على خلفية غزو بلادهما لأوكرانيا.

وأفاد مسؤول حكومي أن الشرطة المالية أصدرت أمراً بتجميد فيلا "روكي رام" في بورتو تشيرفو، على ساحل كوستا سميرالدا الخلّاب في شمال شرق الجزيرة الإيطالية.

وقرر فريق هاس الأمريكي المشارك في الفورمولا واحد الاستغناء عن خدمات سائقه مازيبين (23 عاماً) الشهر الماضي عقب الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا. وبعد أيام، أُضيف اسم نيكيتا إلى قائمة الروس الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات، إلى جانب والده ديميتري المالك والرئيس التنفيذي لشركة أورالكيم العملاقة للكيماويات.

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جمّدت إيطاليا مئات الملايين من اليورو من الممتلكات، لا سيما الفيلات واليخوت الفاخرة التي تعود ملكيتها إلى الأثرياء الروس الذين تم فرض عقوبات عليهم إثر غزو موسكو لجارتها.

المصادر الإضافية • أ ف ب