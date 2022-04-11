شاهد: روسيا تنشر فيديوهات لصواريخ إسكندر وطائرات كاموف 52 خلال مهمات قتالية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة لـ"مهمات عسكرية" قامت بها أنظمة الصواريخ العملياتية والتكتيكية إسكندر وما قالت إنه "عمل أطقم الدبابات في المنطقة العسكرية الغربية أثناء تحرير مستوطنة توبولسكوي" في منطقة خاركيف.

وقالت الوزارة هذا الإثنين إن روسيا دمرت أنظمة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات كانت دولة أوروبية قد زودت بها أوكرانيا، من دون أن تسمي تلك الدولة.

وأضافت الوزارة أن صواريخ كاليبر الروسية أُطلقت من البحر يوم الأحد ودمرت أربع منصات صواريخ من طراز إس-300 كانت مخبأة في مستودع طائرات في ضواحي مدينة دنيبرو الأوكرانية.

وأضافت روسيا إن 25 جندياً أوكرانيا أصيبواً في الهجوم.

ولم تذكر روسيا الدولة الأوروبية التي زودت كييف بأنظمة إس-300. وكانت سلوفاكيا أعلنت سابقاً تزويد الجيش الأوكراني بهذه المنظومات.

ومساء الأحد، كانت الوزارة نشرت فيديو لطائرات هليكوبتر قتالية من طراز كا-52 وهي تدمر رتلاً من الدبابات المدرعة والأنظمة المضادة للطائرات الأوكرانية.