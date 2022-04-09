شاهد: وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لدبابات تعبر نهراً في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت فيديو يُظهر دبابات ومركبات حربية أثناء عبورها لنهر في أوكرانيا.

وطبقاً للجيش الروسي، يقع النهر بالقرب من بلدة إزيوم في إقليم دونيتسك الساعي للانفصال عن كييف.

وقبل ثلاثة أيام من أمره بغزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط، اعترف الرئيس فلاديمير بوتين بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين دولتين مستقلتين، على الرغم من أن بقية العالم يعتبرهما جزءا من أوكرانيا.

ووقع بوتين معاهدات صداقة مع زعماء المنطقتين من الانفصاليين.

وقالت موسكو إن ضمان أمن المنطقتين أصبح أولوية لها ضمن عمليتها العسكرية بغزو أوكرانيا..