الرئيس الأوكراني يدين تردد الأوروبيين في فرض عقوبات أكثر حزما على روسيا

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بتردد الأوروبيين في حظر واردات الطاقة الروسية، مشيرا إلى أن بعض القادة أكثر حرصا على الأعمال التجارية من اكتراثهم لجرائم الحرب.

وقال للبرلمان الإيرلندي إن "خطابا" جديدا بشأن العقوبات ظهر في أوروبا، "لكن لا يمكنني التسامح مع أي تردد بعد كل ما مررنا به في أوكرانيا وكل ما فعله الجنود الروس".

وأضاف "ما زال علينا إقناع أوروبا بأنه لا يمكن للنفط الروسي أن يغذّي الآلة العسكرية الروسية عبر مصادر تمويل جديدة"، داعيا أيضا إلى حظر البنوك الروسية من النظام المالي الغربي.

ودان زيلينسكي "بعض القادة السياسيين أو في قطاع المال والأعمال الذين ما زالوا يعتبرون أن الحرب وجرائم الحرب ليست مروّعة بقدر الخسائر المالية".

بعض القادة السياسيين أو رجال المال والأعمال ما زالوا يعتبرون أن الحرب وجرائم الحرب ليست مروّعة بقدر الخسائر المالية فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني

وبدت بعض دول الاتحاد الأوروبي وخصوصا ألمانيا مترددة في فرض عقوبات على جميع صادرات الطاقة الروسية نظرا إلى الأضرار التي قد يتسبب بها ذلك لاقتصاداتها.

لكن الضغوط تتزايد بعد التقارير التي أفادت عن عمليات قتل جماعية لمدنيين في بوتشا وغيرها من المناطق الأوكرانية التي كانت خاضعة لسيطرة القوات الروسية.

ويأتي خطاب زيلينسكي للبرلمان الإيرلندي في إطار مناشدات عدة أطلقها للنواب الأجانب للحصول على دعم اقتصادي وعسكري ودبلوماسي ضد روسيا.

وتحدّث بالتفصيل عن الهجمات الروسية على المنشآت المدنية في أوكرانيا، بما في ذلك في مدينة ماريوبول المدمّرة، حيث قال إن حتى الثلوج الذائبة لم تعد متاحة للسكان ليستخدموها كمياه للشرب.

وأكد أنه من خلال تكتيكاتها في القصف والحصار، تستخدم روسيا "الجوع سلاحا" ضد الأوكرانيين وضد دول في شمال إفريقيا وآسيا كانت تعتمد على الحبوب التي تصدّرها أوكرانيا.

وقال زيلينسكي "البلد الذي يقوم بذلك لا يستحق أن يكون في دائرة الدول المتحضّرة".

وتابع "لم تتخل روسيا عن خطتها بعد.. ما زالت تتطلع لإخضاع جميع الأوكرانيين واحتلالهم".