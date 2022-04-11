شاهد: إيران تعرض "إنجازاتها" النووية في معرض خاص

عرضت إيران "إنجازاتها" النووية الأحد، حيث لا تزال المحادثات الهادفة إلى إحياء اتفاق يحد من برنامجها النووي متوقفة. المعرض انطلق بعد يوم من اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية في البلاد الذي احتفل به السبت. شملت العناصر المعروضة في الغالب منتجات ذات استخدامات طبية تقول إيران إنها طورتها باستخدام التكنولوجيا النووية.

رُفعت في المعرض لافتة عليها صور لعلماء نوويين قتلوا وتتهم إيران إسرائيل باغتيالهم.

تصر طهران على أن برامجها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط مثل إنتاج الكهرباء والنظائر المشعة.

توقفت المحادثات في فيينا التي كانت تسعى لاعادة بعث الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، منذ فبراير- شباط الماضي. وكان الاتفاق يحدد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.