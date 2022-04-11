Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
إيران

شاهد: إيران تعرض "إنجازاتها" النووية في معرض خاص

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
معرض المكونات النووية في إيران.
معرض المكونات النووية في إيران.   -   حقوق النشر  أ ب

عرضت إيران "إنجازاتها" النووية الأحد، حيث لا تزال المحادثات الهادفة إلى إحياء اتفاق يحد من برنامجها النووي متوقفة. المعرض انطلق بعد يوم من اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية في البلاد الذي احتفل به السبت. شملت العناصر المعروضة في الغالب منتجات ذات استخدامات طبية تقول إيران إنها طورتها باستخدام التكنولوجيا النووية.

رُفعت في المعرض لافتة عليها صور لعلماء نوويين قتلوا وتتهم إيران إسرائيل باغتيالهم.

تصر طهران على أن برامجها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط مثل إنتاج الكهرباء والنظائر المشعة.

viber

توقفت المحادثات في فيينا التي كانت تسعى لاعادة بعث الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، منذ فبراير- شباط الماضي. وكان الاتفاق يحدد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.