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روسيا البيضاء

لوكاشينكو: العالم سيجوع سريعاً بدون الأسمدة

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو   -   حقوق النشر  Alexei Nikolsky

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو قوله يوم الثلاثاء إنه بدون الأسمدة لن يكون هناك محصول وسيزداد الجوع العالمي بسرعة.

وبيلاروس وروسيا منتجان رئيسيان لأسمدة البوتاس. وأدت العقوبات الغربية المفروضة على البلدين منذ أن أرسلت روسيا قواتها لغزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير إلى تعطيل الشحنات.

وكان لوكاشينكو يتحدث بعد محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الشرق الأقصى الروسي.