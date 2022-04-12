لوكاشينكو: العالم سيجوع سريعاً بدون الأسمدة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو قوله يوم الثلاثاء إنه بدون الأسمدة لن يكون هناك محصول وسيزداد الجوع العالمي بسرعة.

وبيلاروس وروسيا منتجان رئيسيان لأسمدة البوتاس. وأدت العقوبات الغربية المفروضة على البلدين منذ أن أرسلت روسيا قواتها لغزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير إلى تعطيل الشحنات.

وكان لوكاشينكو يتحدث بعد محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الشرق الأقصى الروسي.