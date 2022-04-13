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مصر

حادث سير بأسوان المصرية يودي بحياة 10 أشخاص بينهم 5 سياح أوروبيين

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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أسوان
أسوان   -   حقوق النشر  AFP

لقي عشرة أشخاص مصرعهم بينهم أربعة فرنسيين وبلجيكي وجرح 14 آخرون نتيجة اصطدام حافلة سياحية وسيارة بمحافظة أسوان في جنوب مصر الأربعاء، حسب بيان صادر عن محافظة أسوان.

وأفاد البيان أن "حادثاً مرورياً بطريق أبو سمبل قد أودى بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين وبلجيكي، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام الأتوبيس (الحافلة) السياحي وسيارة ربع نقل".

وحسب البيان، يشرف محافظ أسوان "على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث بإجمالي 14 سائحاً"، هم ثمانية فرنسيين وستة بلجيكيين.