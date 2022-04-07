الحرب في أوكرانيا: ماكرون يهاجم رئيس وزراء بولندا وزيلينكسي يقول إن النفط الروسي يقتل الأوكرانيين

دافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن اتصالاته المتكررة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهي الاتصالات التي تكثفت منذ إعلان الأخير غزو أوكرانيا في 24 شباط-فبراير. وقال ماكرون إنه يتحمل مسؤولية التواصل مع موسكو "بشكل كامل"، حيث يسعى، بصفته رئيس فرنسا، إلى وضع "هيكل جديد للسلام في أوروبا". وانتقد ماكرون رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافتسكي الذي قال سابقاً الثلاثاء إن "لا يجب التفاوض مع المجرمين"، قائلاً إن مورافتسكي ينتمي إلى اليمين المتطرف، وتدخل مراراً في الحملة الانتخابية الفرنسية.

من جهته، دعا الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الساسة الغربيين إلى عدم التردد في فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الروسي، قائلاً إن تقاعسهم يهدد حياة الأوكرانيين. وكان الاتحاد الأوروبي وافق على فرض حظر على استيراد الفحم الحجري من روسيا، غيره أن أعضاءه الـ27 فشلوا في التوافق على فرض حظر على النفط والغاز. وتؤمن روسيا نحو نحو 95 مليار يورو سنوياً لميزانيتها من بيع النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي، ونحو 4 مليارات فقط من الفحم الحجري.

وفي تصريح لافت نقلته رويترز يوم أمس، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن بلاده مستعدة لدفع تكاليف الغاز الروسي بالروبل، الأمر الذي تطالب به موسكو لتأمين عملتها الوطنية، والذي من شأنه أن يوسع الخلاف بين بودابست وبروكسل.

ميدانياً، وصلت قافلة تابعة للصليب الأحمر من ماريوبول الجنوبية (بحر آزوف) إلى مدينة زابوروجيا شمالاً، حيث نجحت في إجلاء أكثر من 500 مدني من المدينة التي دُمرت بنسبة 90 بالمئة بحسب مسؤولين أوكرانيين. وتوازياً مع انسحاب الجيش الروسي من شبه التام من شمال البلاد، دعت كييف سكان شرق أوكرانيا الأربعاء إلى إخلاء المنطقة "فورا"، وسط مخاوف من هجوم كبير للجيش الروسي على حوض منطقة الدونباس الذي أصبح الآن هدفاً أساسياً للكرملين.