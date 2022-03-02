شاهد: إزالة جثث القتلى الأوكرانيين بموقع قصف برج التلفزيون في كييف

أظهرت لقطات مصورة إزالة جنود أوكرانيون جثث من قُتلوا جرّاء القصف الروسي لبرج التلفزيون في العاصمة كييف.

واستهدف القصف روسي الثلاثاء برج التلفزيون في كييف بينما تواصل القوات الروسية هجومها الأربعاء على المدن الأوكرانية خصوصا خاركيف مع إرسال قوات مجوقلة وشن عمليات قصف فيما رفضت كييف مسبقا أي "مهلة" قبل محادثات محتملة جديدة بين الطرفين.

في اليوم السابع من الهجوم الذي أطلقه الرئيس فلاديمير بوتين، تم إنزال قوات مجوقلة روسية في خاركيف، ثاني مدن البلاد، كما أعلن الجيش الأوكراني فجرا بدون إعطاء تفاصيل عن عددهم.

بعد عدة عمليات قصف على وسط المدينة الثلاثاء أوقعت 21 قتيلا على الأقل بحسب الحاكم المحلي، استهدفت ضربات صباح الأربعاء مقار محلية لقوات الأمن والشرطة وكذلك جامعة هذه المدينة الواقعة على بعد 50 كلم عن الحدود الروسية بحسب أجهزة الطوارىء مشيرة الى سقوط أربعة قتلى على الأقل وتسعة جرحى.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 شباط/فبراير عن عملية عسكرية في أوكرانيا للدفاع عن الانفصاليين في شرق البلاد و"نزع أسلحة زمرتها النازية" الموالية للغرب.