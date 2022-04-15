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قبرص

شاهد: قبرص ترفع معظم قيود السفر المتعلقة بكوفيد-19

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بقلم:  يورونيوز
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مسافر يمشي في مطار لارنكا في قبرص.
مسافر يمشي في مطار لارنكا في قبرص.   -   حقوق النشر  Petros Karadjias/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

أعلنت قبرص رفع معظم قيود السفر المتعلقة بكوفيد-19 اعتبارًا من 18 أبريل/نيسان، كما ألغت وزارة السياحة القبرصية نموذج تقيم مخاطر الدول للقادمين وتصنيف الدول بحسب مستوى الخطر.

واعتبارًا من يوم الاثنين لن يُطلب من المسافرين الملقحين اتخاذ أي إجراء للصعود على متن رحلة إلى قبرص، بينما يتعين على المسافرين غير المطعمين إظهار اختبار سريع سلبي لمدة 24 ساعة أو اختبار (بي سي آر) لمدة 72 ساعة.

أوضحت السلطات القبرصية أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا معفيين من جميع فحوصات كوفيد-19.

المصادر الإضافية • أ ب