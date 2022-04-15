شاهد: قبرص ترفع معظم قيود السفر المتعلقة بكوفيد-19

أعلنت قبرص رفع معظم قيود السفر المتعلقة بكوفيد-19 اعتبارًا من 18 أبريل/نيسان، كما ألغت وزارة السياحة القبرصية نموذج تقيم مخاطر الدول للقادمين وتصنيف الدول بحسب مستوى الخطر.

واعتبارًا من يوم الاثنين لن يُطلب من المسافرين الملقحين اتخاذ أي إجراء للصعود على متن رحلة إلى قبرص، بينما يتعين على المسافرين غير المطعمين إظهار اختبار سريع سلبي لمدة 24 ساعة أو اختبار (بي سي آر) لمدة 72 ساعة.

أوضحت السلطات القبرصية أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا معفيين من جميع فحوصات كوفيد-19.